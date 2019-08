«Esta plaza es talismán en mi carrera y es bonito sentirse torero» El malagueño Juan José Trujillo en un par de banderillas al tercero de la tarde. / Hugo Cortés Entre barreras El diestro Finito de Córdoba se mostró muy agradecido con la afición malagueña tras su actuación de ayer, en una tarde en la que al público no le gustó el ganado MANUEL GARCÍA Málaga Miércoles, 21 agosto 2019, 00:46

Aunque con la baja de El Fandi y Castella se devolvieron entradas, la gente asistió ayer al coso malagueño con la idea de pasarlo bien. Así, Finito de Córdoba regresó a La Malagueta dejando un buen sabor de boca entre los aficionados.

Y es que los toreros estuvieron muy por encima del ganado según se pudo oÍr en los tendidos. La mansedumbre del hierro salmantino volvía de nuevo a sentirse en Málaga, ciudad a la que el diestro cordobés le tiene especial cariño. «Estoy muy satisfecho tras un gran esfuerzo. Importante esta faena para los aficionados. Qué bonito que se encuentre uno en Málaga y que sepan valorar y reconocer», explicó a SUR, y añadió que «lo bueno que le he podido sacar para nosotros es lo que se queda muy adentro y es lo que me llena para mañana levantarme y seguir entrenando después de treinta y tres años como torero. Y estar en Málaga... Esta plaza es talismán en mi carrera y es bonito sentirse torero con 47 años encima», concluyó efusivamente.

La tónica de las reses continuó con los otros dos espadas. La gente le gritaba ¡mátalo ya! a Miguel Ángel Perera, aunque éste se mostró cauto con la mano pidiendo paciencia, ya que presagiaba los olés y aplausos posteriores que suscitó mientras metía al burel en la franela. Pero el enfado del torero se notó en el callejón al no conseguir ningún trofeo. «Ya apuntaba su condición de manso con el capote, pero esta ganadería, con la que he tenido la suerte de matarla en muchas ocasiones y de triunfar con ella, siempre tiene uno la esperanza de que cuando te quedes solo con él pues se quede. Este ha costado, lo he dejado a su aire hasta donde se ha querido ir situando y poco a poco he podido robarle esas tres o cuatro tandas por el lado derecho», dijo.

La Policía expulsó a un espectador de la plaza. / Hugo Cortés

En el tercer toro, la Policía tuvo que obligar a que abandonara la plaza un hombre no paraba de vociferar en el tendido junto a los toriles. Y en estas, «¡qué toros más malos!», le comentó un aficionado a otro en la barrera, mientras aplaudían la actuación del malagueño Juan José Trujillo con las banderillas. A lo que el compañero le contestó: «¡sí, menudo pestiñazo!».

Con Juan Ortega el público pudo disfrutar algunos compases de su lidia en su debut en el coso. El sevillano explicó a este periódico que lo intentó de todas las maneras. «El toro no paraba y lo podía sujetar un poquito, aunque también lo agobiaba demasiado porque protestaba, pero con paciencia he corrido de un lado a otro y he podido darle algunos muletazos a gusto. La pena es no haberlo matado a la primera», afirmó.

Entre los asistentes se encontraban la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo; la diputada Carolina España, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia; los hermanos y empresarios Juan An tonio y Daniel Rodríguez, y los toreros Salvador Vega y Salvador Farelo.

Por otro lado, uno de los clásicos de la feria taurina de Málaga es el pintor Evaristo Guerra, que desde hace diez años mantiene una tertulia taurina en el restaurante Refectorium, cercano a la plaza de toros.