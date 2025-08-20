Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de Pitingo. Alberto Fernández

Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios

El artista arremetió contra el ministro Óscar Puente por sus críticas al presidente de la Junta, lo que aprovechó la edil socialista para recordarle que ya lo había contratado el «Ayuntamiento del PP de Málaga»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:29

La Feria de Málaga ha generado una nueva polémica y, en esta ocasión, no se trata de las opiniones sobre el cartel, la portada del ... Cortijo de Torres, las casetas con derecho de admisión o los precios de la comida y la bebida. Esta vez se ha tratado de un crudo enfrentamiento en la red social X entre el artista Pitingo y la concejala socialista en el Consistorio malagueño Rosa del Mar Rodríguez a cuenta de los incendios que están asolando el país y que, entre otras cosas, han acabado con la vida de varias personas y han propiciado la evacuación de cientos de ellas. La pelea, aparentemente, ha quedado zanjada, pero ha sido áspera.

