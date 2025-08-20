Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios

La Feria de Málaga ha generado una nueva polémica y, en esta ocasión, no se trata de las opiniones sobre el cartel, la portada del ... Cortijo de Torres, las casetas con derecho de admisión o los precios de la comida y la bebida. Esta vez se ha tratado de un crudo enfrentamiento en la red social X entre el artista Pitingo y la concejala socialista en el Consistorio malagueño Rosa del Mar Rodríguez a cuenta de los incendios que están asolando el país y que, entre otras cosas, han acabado con la vida de varias personas y han propiciado la evacuación de cientos de ellas. La pelea, aparentemente, ha quedado zanjada, pero ha sido áspera.

Pitingo ya ha había sido protagonista al principio de la Semana Grande por el hecho de su contratación para sustituir a Camela, dado que el vocalista masculino del dúo, Dionisio Martín Lobato, más conocido como Dioni, sufriera una faringitis, un mal que ha provocado la suspensión de otras actuaciones del grupo. La actuación del artista onubense Antonio Manuel Álvarez Vélez ya había levantado una oleada de comentarios en contra y a favor, dada su conocida afición a participar en la refriega política en la red social de marras.

No sé quién es usted, pero sé lo que NO debería hacer alguien con cargo público: usar Twitter como cloaca. Relájese usted, que para eso le pagamos el sueldo. 👋

Gracias por la promo que siempre me hace el PSOE en verano.

Un abrazo y mucha salud https://t.co/wmigZdL7MB — PITINGO ® (@Pitingo) August 18, 2025

El innovador cantante, conocido por fusionar el soul y el flamenco, citó el pasado 12 de agosto un tuit del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, otro gran aficionado a enzarzarse en polémicas con la oposición por su gran afición a X, en el que aseguraba: «Óscar, los incendios no se apagan con tus chistes y los trenes no llegan antes con tus tuits. Menos trollear y más trabajar, que vas camino de ser el primer ministro de Transportes especializado en Twitter y no en transporte». El ministro, por su parte, había tuiteado: «Dónde estará Juanma que no ha aparecido por la mezquita ni por Tarifa. Y la prensa andaluza tan locuaz y crítica conmigo. Tiene que andar lejos».

La conversación iniciada por Pitingo roza los 600 comentarios a favor y en contra de lo crítica que el cantante hizo al ministro. La edil del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, aprovechó la gresca para contestar a Pitingo: «Venga, que ya te ha contratado el Ayuntamiento del PP de Málaga para esta Feria, ya te puedes relajar», lo que motivó la contestación del flamenco: «No sé quién es usted, pero sé lo que No debería hacer alguien con cargo público: usar Twitter como cloaca. Relájese usted, que para eso le pagamos el sueldo. Gracias por la promo que siempre me hace el PSOE en verano. Un abrazo y mucha salud».

Por cierto, el espectáculo de Pitingo y Jualu Montoya registró una gran asistencia anoche en el Auditorio Municipal de Málaga.