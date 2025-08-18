«Lo peor de la feria es lidiar con los grupos de gente muy bebida»

Vestido completamente de negro y a las puertas de 'El patio de Antojo'. Así está todos los días de esta feria Aldo Ramón, uno de ... los cientos de porteros que trabajan en las casetas del recinto del Cortijo de Torres y parte de todas las personas que hacen la Feria de Málaga. Él llega sobre las cuatro de la tarde y no se va hasta la hora de cierre entre las seis y siete de la mañana. Durante toda la jornada de trabajo, las colas eternas se hacen más llevaderas gracias al cariño de algunos de los clientes habituales de esta caseta: «La verdad es que hay muchos de ellos que me tratan muy bien y hablamos y me cuentan anécdotas de la feria. Hay clientela fija del local que tenemos en el Soho y nos conocemos la gran mayoría», explica Aldo a SUR.

Él llegó de Cuba a España en 2016 y desde 2017 trabaja como portero en la Feria de Málaga. Asume que son muchas horas de pie y que la feria implica una gran afluencia de grupos de amigos que a veces van más perjudicados de lo que deberían. «Eso es lo más difícil, lo peor de trabajar en feria es lidiar con los grupos de gente que llega muy bebida porque no razonan ni entienden que hay que respetar al resto de personas que sí que disfrutan bien de la feria en nuestra caseta», defiende Aldo.

No duda cuando habla de lo mejor de estar trabajando en estas fechas, a pesar de que no puede salir a tomar algo y, como asegura entre risas, «los únicos ratos libres que hay están para descansar y coger fuerzas para seguir». Sus compañeros y el equipo de trabajo son su salvación en estos días: «El trabajo es intenso pero se hace llevadero gracias a los compañeros y amigos que tenemos en la caseta. Al final somos todos juntos los que tenemos que apoyarnos porque son muchas horas y muchos días de curro. La realidad es que lo que más me gusta de la feria es pasar buenos ratos con mis compañeros», comenta el portero a las puertas de la caseta.

Todavía le quedan unos días más de feria a Aldo y a todos los porteros que trabajan por tener la mayor seguridad y espacios de diversión e la Feria de Málaga. El calor y la gente bebida es lo peor del trabajo pero, al fin y al cabo, el buen rollo de los compañeros es lo que compensa el sacrificio en feria. «Prefiero no pensar en lo que queda y pasar el día a día lo mejor posible, hay que tomárselo con positividad y energía», concluye Aldo.