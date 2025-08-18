Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aldo Ramón, a las puertas de la caseta donde trabaja. Salvador Salas
Los que hacen la feria

«Lo peor de la feria es lidiar con los grupos de gente muy bebida»

Aldo Ramón, portero en la caseta 'El patio de Antojo'

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:19

Vestido completamente de negro y a las puertas de 'El patio de Antojo'. Así está todos los días de esta feria Aldo Ramón, uno de ... los cientos de porteros que trabajan en las casetas del recinto del Cortijo de Torres y parte de todas las personas que hacen la Feria de Málaga. Él llega sobre las cuatro de la tarde y no se va hasta la hora de cierre entre las seis y siete de la mañana. Durante toda la jornada de trabajo, las colas eternas se hacen más llevaderas gracias al cariño de algunos de los clientes habituales de esta caseta: «La verdad es que hay muchos de ellos que me tratan muy bien y hablamos y me cuentan anécdotas de la feria. Hay clientela fija del local que tenemos en el Soho y nos conocemos la gran mayoría», explica Aldo a SUR.

