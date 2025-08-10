Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Real, una noche de la Feria de Málaga de 2024. Migue Fernández

Novedad en el Real de la Feria de Málaga: la Policía Local desplegará por primera vez cámaras de videovigilancia

Se desplegarán 16 equipos en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres como avenidas principales y zonas de paradas de autobús y taxis, entre otras ubicaciones

SUR

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:40

La Policía Local de Málaga reforzará la red de videovigilancia durante la Feria, que se celebrará del 16 al 23 de agosto. Además de las ... 68 cámaras que hay distribuidas por el entorno del Centro Histórico, este año, como novedad, serán desplegados otros 16 equipos en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres (avenidas principales y zonas de paradas de autobús y taxis, entre otras ubicaciones), para lo que se cuenta con la pertinente autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía. A estos medios se sumará el sistema de vigilancia aéreo con drones, como se viene haciendo en celebraciones con afluencia masiva de personas como la Semana Santa o Navidad, que sobrevolarán todos los días de Feria el entorno del Real para captar imágenes de cualquier incidencia que se pueda producir, además de para prestar apoyo a las unidades que puedan intervenir ofreciendo movilidad y rapidez ante cualquier alteración del orden público u otras situaciones que lo requieran. En este caso, se realizarán servicios especiales en la zona de la Juventud en diferentes horarios.

