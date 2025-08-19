Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ñito Salas
Los que hacen la Feria de Málaga

Mari Ángeles Castán, feriante: «Cuando tenía 9 años estaba aprendiendo en la taquilla de la noria»

Esta profesional que regenta un puesto de algodones dulces pertenece a una tercera generación de feriantes en su familia

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 19 de agosto 2025, 00:02

Como ella misma dice, se ha criado entre algodones. Mari Ángeles Castán es la tercera generación de feriantes y, desde su puesto en la Feria ... de Málaga, cuenta su historia: «Tanto mis abuelos paternos como maternos eran feriantes. Esto es un negocio totalmente familiar y llevamos toda la vida viniendo a esta feria, primero con la noria infantil, que sigue llevándola mi hermana, y los últimos diez años estoy con el puesto de algodón. He nacido en esto y desde los nueve años ya estaba aprendiendo en la taquilla de la noria», relata Mari Ángeles, que se divide los turnos con su pareja y viven en una caravana justo detrás de su puesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mari Ángeles Castán, feriante: «Cuando tenía 9 años estaba aprendiendo en la taquilla de la noria»

Mari Ángeles Castán, feriante: «Cuando tenía 9 años estaba aprendiendo en la taquilla de la noria»