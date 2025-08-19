Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los que hacen la Feria de Málaga

Juanjo Vergara: «Llegamos a la feria agotados después de los 15 días de montaje»

Responsable de la caseta Le Grand Perchelera ·

Martes, 19 de agosto 2025, 00:02

Tenía 18 años cuando empezó a trabajar en feria. Juanjo Vergara cumple ahora unos veinte años entre casetas, la primera mitad de DJ y esta ... otra mitad de responsable del negocio. En Le Grand Perchelera está su día a día las ocho jornadas de la Feria de Málaga: pendiente a cualquier problema que surja, atento a que no se deje de cumplir la normativa y atendiendo a clientes y compromisos que acuden a esta caseta de año en año. «Tenemos a clientes que sólo vemos en estas fechas y la verdad es que es muy bonito reencontrarte con gente que es fiel a tu caseta», asegura Juanjo Vergara.

