Juanjo Vergara: «Llegamos a la feria agotados después de los 15 días de montaje»

Tenía 18 años cuando empezó a trabajar en feria. Juanjo Vergara cumple ahora unos veinte años entre casetas, la primera mitad de DJ y esta ... otra mitad de responsable del negocio. En Le Grand Perchelera está su día a día las ocho jornadas de la Feria de Málaga: pendiente a cualquier problema que surja, atento a que no se deje de cumplir la normativa y atendiendo a clientes y compromisos que acuden a esta caseta de año en año. «Tenemos a clientes que sólo vemos en estas fechas y la verdad es que es muy bonito reencontrarte con gente que es fiel a tu caseta», asegura Juanjo Vergara.

Este año celebran la llegada de Mr. Proper al real, que estará hasta el sábado poniendo la música en directo en Le Grand Perchelera: «Nos hace mucha ilusión que venga a nuestra caseta a tocar, ya que ha sido la banda más aclamada por los malagueños durante muchísimos años en la feria del Centro», explica.

Más de una década ha estado Mr. Proper animando la plaza del Obispo todos los días de feria en lo que ahora equivale al tardeo que se ha establecido en el recinto de Cortijo de Torres: «Apostamos mucho por los grupos en directo y el tardeo. La Feria de Málaga ha tenido una gran evolución y un salto de calidad», asegura Vergara, que reconoce que en los últimos años se apuesta mucho más por la comida y música en directo. «La gente reserva muchísimo para comer y luego por las tardes solemos tener ambiente familiar y grupos de amigos; a partir de las dos o tres de la madrugada es cuando nos llega más público adolescente», detalla.

Estando casi en el ecuador de esta feria, Juanjo Vergara reconoce que el cansancio está desde el inicio: «Llegamos agotados después de los 15 días previos de montaje y preparación de la caseta. Empezamos desde cero con todo y todos los días estamos atentos a cualquier problema que surja que hay que solucionar rápido; además de que todo cumpla con la normativa ofreciendo el mejor servicio a los que visitan nuestra caseta», concreta Juanjo Vergara, que es uno de los malagueños que hacen la feria de la ciudad y que trabajan para que otros puedan disfrutar. Aunque asegura que hay momentos muy satisfactorios: «También pasamos nuestros ratitos de diversión con amigos y familia en la caseta. Llegamos agotados al final de la feria, pero cada año estamos deseando que empiece», admite.