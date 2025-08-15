Málaga pone el primer 'No hay billetes' de su feria taurina

Primer 'No hay billetes' de la feria taurina de Málaga de 2025. Cinco días antes de que se celebre el festejo del día 20 de ... agosto, donde está anunciado Morante en su segunda tarde del abono, la empresa Lances de Futuro ha colocado esta tarde el cartel de que no quedan localidades.

Ese día junto a Morante están anunciados Alejandro Talavante y Juan Ortega ante los toros de Puerto de San Lorenzo. Por el momento no hay fecha para la reaparición de diestro sevillano, el gran atractivo de esta temporada, que se encuentra en fase de recuperación de su cogida en Pontevedra.

Desde que se pusieron a la venta las entradas la corrida del día 20, la del 18 -donde está acartelado Morante con Fortes y Pablo Aguado- y la del 19, con la presencia de Roca Rey fueron las que despertaron un mayor interés entre los aficionados.

El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha mostrado su satisfacción por este primer cartel de no hay billetes, «la feria de este año de Málaga ha levantado una expectación sin precedentes y la prueba es este primer cartel de no hay localidades. Seguramente no será el primero, porque hay tardes como las del 18 o la del 19 en las que quedan pocas entradas para poner el cartel».