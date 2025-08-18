Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín

Camela no actuará finalmente en la Feria de Málaga este martes como estaba previsto. El dúo ha comunicado este lunes la imposibilidad de participar en ... la gala prevista en el Auditorio Municipal por la faringitis que viene arrastrando su vocalista masculino, Dioni Martín, y que le ha obligado a suspender varios conciertos en los últimos días.

Para sustituir a Camela, el Ayuntamiento ha comunicado que se celebrará el espectáculo 'Pitingo y Punto con Juanlu Montoya', mientras que se mantiene la actuación de la cantante malagueña Encarni Navarro en una gala que comenzará a las 22 horas. Previamente, a las 21.30 horas, habrá una muestra de bailes malagueños y flamencos.

Todos los conciertos en el Auditorio Municipal durante la feria son gratuitos, según ha recordado el Consistorio en un comunicado.