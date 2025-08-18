Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Camela en una imagen de archivo en una actuación en la feria malagueña. sur

Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín

Música. ·

El espectáculo 'Pitingo y Punto con Juanlu Montoya' será el que se celebre en su lugar en el Auditorio

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:35

Camela no actuará finalmente en la Feria de Málaga este martes como estaba previsto. El dúo ha comunicado este lunes la imposibilidad de participar en ... la gala prevista en el Auditorio Municipal por la faringitis que viene arrastrando su vocalista masculino, Dioni Martín, y que le ha obligado a suspender varios conciertos en los últimos días.

