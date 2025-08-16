Málaga da la bienvenida a ocho días de feria con una explosión de júbilo

Málaga ya es una fiesta. Desde la pasada medianoche la capital de la Costa del Sol está de feria y durante ocho días la ciudad ... se transforma para convertirse en el epicentro de la alegría y la algarabía del sur de España. Una fiesta a la que Málaga dio la bienvenida con una explosión de júbilo donde el cielo fue el gran protagonista. Hacia él elevaron la mirada las miles de personas congregadas en las playas, paseos marítimos, terrazas, zonas elevadas así como en los yates y barcos de recreo atracados en el puerto para disfrutar del espectáculo lumínico con drones y fuegos artificiales.

En una ciudad donde conviven en armonía la tradición y la vanguardia –no en vano Málaga ha hecho de la tecnología uno de los ejes de su actividad económica–, los actos oficiales comenzaron por segundo año consecutivo con la Cabalgata Histórica que recrea la entrada en la ciudad, el 19 de agosto de 1487, de los Reyes Católicos; un episodio histórico que está en el origen de la celebración de la actual feria malagueña. Unas 200 personas ataviadas con trajes de época de los bandos cristiano y musulmán participaron por las calles del Centro Histórico en una recreación organizada por la Asociación Cultural Zegrí. El acto central fue la simbólica entrega de las llaves de la ciudad que se llevó a cabo en la plaza de la Aduana.

El reloj de la Catedral marcaba las 23.50 horas de la noche cuando comenzó el espectáculo de drones que daba inicio a la feria. Un total de 300 de estas aeronaves no tripuladas alzaron el vuelo desde un perímetro de seguridad para no sobrevolar sobre las personas. La mitad de los drones despegaron desde la playa de La Malagueta y otros tantos, desde la playa del barrio de Huelin. En el cielo malagueño y en una combinación de tecnología y arte visual, dibujaron catorce imágenes tridimensionales durante los diez minutos que duró un espectáculo que era visibles desde distancias de hasta medio kilómetro.

Un total de 16 millones de tonalidades diferentes replicaron estos drones, según los datos de la empresa especializada encargada del montaje del espectáculo, Umiles Entertainment - Drone Light Show.

Media tonelada de pólvora

Cuando el último dron se posó en tierra y la jornada del festivo viernes dio el testigo al sábado, primer día de feria, el protagonismo sobre el cielo estrellado de Málaga lo tomaron los fuegos artificiales. En un espectáculo piromusical montado por la empresa Pirotecnia Zaragozana en la zona de la carretera de acceso a la terminal de cruceros, se emplearon 6.308 unidades de disparo con una masa bruta de más de una tonelada de peso.

Durante los veinte minutos que duró el castillo de fuegos artificiales se quemó media tonelada de pólvora al ritmo de temas musicales de artistas tan variados y de estilos tan diferentes como Cher, Marisol, Sergio Dalma, Vanessa Martín, Raphael, Pablo Alborán, Ana Mena, Boney M o Modern Talking.

Los fuegos iluminaron la noche malagueña.

Un espectáculo que fue seguido por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y los miembros de la corporación municipal desde una carpa situada en la playa de La Malagueta frente a la residencia militar.

Los drones dibujaron sobre el cielo la palabra 'Málaga'.

Cuando el estruendo de los fuegos artificiales se apagó, malagueños y visitantes empezaron a disfrutar de lleno de la feria tanto en reuniones familiares en viviendas o en la playa como en los locales de ocio del Centro y de los barrios. Fueron las primeras horas de diversión. Por delante quedan casi 200 horas para vivir con intensidad y alegría la Feria de Málaga.