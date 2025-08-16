Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miles de personas se congregaron en las playas para ver los fuegos.

Miles de personas se congregaron en las playas para ver los fuegos. Salvador Salas

Málaga da la bienvenida a ocho días de feria con una explosión de júbilo

Festejos. ·

Miles de personas se congregan en las playas, terrazas y zonas altas de la ciudad para disfrutar del espectáculo de drones y de los fuegos artificiales

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:28

Málaga ya es una fiesta. Desde la pasada medianoche la capital de la Costa del Sol está de feria y durante ocho días la ciudad ... se transforma para convertirse en el epicentro de la alegría y la algarabía del sur de España. Una fiesta a la que Málaga dio la bienvenida con una explosión de júbilo donde el cielo fue el gran protagonista. Hacia él elevaron la mirada las miles de personas congregadas en las playas, paseos marítimos, terrazas, zonas elevadas así como en los yates y barcos de recreo atracados en el puerto para disfrutar del espectáculo lumínico con drones y fuegos artificiales.

