Toñi Moreno y Javier Castillo, protagonistas del primer día de Feria de Málaga

Este sábado, primer día de feria, tiene dos nombres propios como protagonistas: la presentadora Toñi Moreno, como abanderada en la romería al santuario de la ... Victoria, y el escritor de éxito internacional Javier Castillo, quien será el encargado de pregonar esta noche las fiestas en el real de Cortijo de Torres.

La romería hacia el templo donde se venera a la patrona de Málaga partirá a las 11 horas desde la puerta del Ayuntamiento, donde habrá verdiales e intervendrá la banda municipal de música. En la comitiva de caballistas, carruajes y peregrinos, Moreno –gaditana de nacimiento y malagueña de corazón– portará la bandera verde y morada de la ciudad.

El recorrido es el siguiente: Ayuntamiento, Paseo del Parque, plaza de la Marina, (izado de la bandera de Málaga que aporta la Asociación Centro Histórico de Málaga, que oraniza el acto.), Alameda Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, plaza de Arriola, Pasillo de Santa Isabel, calle Carretería, Álamos, plaza de la Merced, Victoria, Compás de la Victoria y santuario, donde habrá una ofrenda floral a la Virgen de la Victoria y actuará el coro Aire Andaluz.

Por la noche, a partir de las 21.30 horas y ante la nueva portada principal del real de Cortijo de Torres, Javier Castillo, autor de la exitosa saga 'La chica de nieve', que fue llevada a la pequeña pantalla por Netflix, será el encargado de ponerle voz al inicio de las fiestas con el tradicional pregón. Sus palabras precederán a la inauguración del alumbrado artístico del recinto ferial.