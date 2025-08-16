Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Castillo y Moreno, los dos nombres propios del primer día de la feria. sur

Toñi Moreno y Javier Castillo, protagonistas del primer día de Feria de Málaga

Festejo. ·

La presentadora de televisión será la abanderada en la romería al santuario de la Virgen de la Victoria, mientras que el escritor pregonará los festejos

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:27

Este sábado, primer día de feria, tiene dos nombres propios como protagonistas: la presentadora Toñi Moreno, como abanderada en la romería al santuario de la ... Victoria, y el escritor de éxito internacional Javier Castillo, quien será el encargado de pregonar esta noche las fiestas en el real de Cortijo de Torres.

Toñi Moreno y Javier Castillo, protagonistas del primer día de Feria de Málaga