Los que hacen la feria

«Hacemos tres turnos para estar pendientes las 24 horas del día»

Bruno Márquez, montaje y mantenimiento de Iluminaciones Ximénez

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:32

El sábado pasado, cuando todo el real se iluminó, había un equipo nervioso y pendiente para que todo saliera bien con más de 2,5 ... millones de puntos led repartidos entre las calles del recinto y la portada. Entre ellos estaba Bruno Márquez, trabajador de Ximénez Group, empresa que se encarga de todo el alumbrado de la Feria de Málaga, además de la luz y electricidad del resto de casetas y recinto del Cortijo de Torres. Justo en la entrada, a la derecha de la portada, tienen una caseta y todas sus furgonetas y grúas preparadas para el momento en el que algo falle. Hay unos ocho trabajadores durante toda la feria y se dividen en tres turnos: «Así podemos estar las 24 horas pendientes de que no pase nada y poder atender cualquier incidencia», explica Bruno Márquez.

