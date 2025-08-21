«Hemos dado pases gratis para jóvenes y niños de asociaciones»

Justo en la tarde de ayer miércoles, cuando SUR visitó la zona de los cacharritos de la Feria de Málaga, Montserrat Pérez Cruz estaba recibiendo ... en el Super Saltamontes a varios grupos de asociaciones, centros de menores y entidades sociales de Fundación 'la Caixa'. «Ahora mismo están llegando parte de los niños y nosotros estamos muy agradecidos, siempre les regalamos las entradas. Es que esto es lo que más me gusta de mi trabajo, ver cómo se divierte cualquiera que dedica montarse aquí. Sus caras de diversión son lo mejor», confiesa Montserrat.

Ella no es feriante de nacimiento, como suele pasar a la mayoría. Ella conoció el trabajo en feria cuando conoció el amor: «Desde que conocí a mi marido me metí en esto. Ahora trabajo seis meses al año, pero sin parar. Empezamos después de Semana Santa y terminamos en octubre con la última aquí en Málaga, en San Pedro de Alcántara», explica desde la taquilla de la atracción, que al menos está bien equipada para no sufrir el calor. «¡Aquí estoy con el aire acondicionado bien fresquita!», señala con humor.

Lo pasa bien en su trabajo en esta Feria de Málaga, en el que comienza sobre las seis y media y acaba cerca de las seis de la madrugada. Son cinco trabajando, tres contratados y su marido y ella como propietarios. «Nosotros somos los autónomos y los que más horas echamos, aunque lo llevamos muy bien», concreta.

Pero la jornada, además de trabajo, tiene momentos gratificantes y divertidos como el de los tickets solidarios a asociaciones. «A última hora llegan los que vienen con una copa de más y la verdad es que resultan hasta graciosos. De repente de dicen guapa y te suben el autoestima, ¡así nos animamos y terminamos el trabajo con más motivación!», confiesa entre risas. «Pero hay otros que sí, que vomitan después de tanto movimiento en el Saltamontes, estamos acostumbrados a limpiarlo», añade con humor.

Le quedan pocos días de feria pero los más fuertes, además del día del niño con las atracciones más baratas, en el que la zona de cacharritos se llena para que los niños disfruten. Montserrat es una de tantas feriantes que trabajan por sacar una sonrisa a los niños y no tan niños, ya que los cacharritos son siempre una buena opción para pasar un rato de risas y recordar viejos tiempos.