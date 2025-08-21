Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Montserrat Pérez, en la taquilla de su puesto de atracción, Super Saltamontes. Cristina Pinto
Los que hacen la Feria

«Hemos dado pases gratis para jóvenes y niños de asociaciones»

Montserrat Pérez Cruz Feriante en los cacharritos con Super Saltamontes

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:16

Justo en la tarde de ayer miércoles, cuando SUR visitó la zona de los cacharritos de la Feria de Málaga, Montserrat Pérez Cruz estaba recibiendo ... en el Super Saltamontes a varios grupos de asociaciones, centros de menores y entidades sociales de Fundación 'la Caixa'. «Ahora mismo están llegando parte de los niños y nosotros estamos muy agradecidos, siempre les regalamos las entradas. Es que esto es lo que más me gusta de mi trabajo, ver cómo se divierte cualquiera que dedica montarse aquí. Sus caras de diversión son lo mejor», confiesa Montserrat.

