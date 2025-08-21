Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»

. La primera sorpresa para Lidia llegó el lunes, cuando acudió a la misma caseta que el sábado y los precios habían cambiado. «Me han ... pedido 20 euros por la misma botella de rebujito que consumí aquí mismo el sábado por 15», explicaba la malagueña. Y segundos más tarde aseguró, en conversación con este periódico en el recinto de Cortijo de Torres, que «según que camarero atendía, pedía un precio u otro». Se refería a las copas: «Por la primera pagué 8,50 euros; más tarde, cuando pedí la siguiente, me cobraron 10 y luego, en la última, me dijeron que costaba 12. En ese momento les expliqué los precios anteriores y me la dejaron en 10 euros. Me pareció increíble», relataba la joven de 30 años, que concretó que cada año intenta ir dos o tres días a la feria: «Pero está complicado porque te dejas un pastizal cada día por poder comer y beber en las quedadas con amigos y familia», lamentó.

Según ha comprobado este periódico, algunas casetas tienen tablas de precios diferenciando el día y la noche, subiendo en la nocturna hasta dos euros por cada bebida. El tema de los precios es algo que se comenta día a día en la feria entre locales y visitantes. Desde Bilbao, Jon y sus dos amigos llegaron el domingo para pasar toda la semana de feria: «A este ritmo no sé qué vamos a hacer el resto de días», comentaban en su primera jornada como feriantes. «Nos hemos sentado a comer una parrillada, que según el cartel costaba 70 euros y luego al cobrarnos nos han dicho que había que pagar 90 por ella. Encima la parrillada era escasa», aseguraron. También detallaron cuánto les había costado beber en las casetas: «Nos pedían 12 euros por cada copa. ¡Qué barbaridad!».

Subida del Cartojal

Si bien en la feria del año pasado, en este mismo periódico se publicaba que el precio más frecuente del Cartojal en botella grande estaba a 15 euros y la pequeña (que contiene 35,5 centilitros), se estaba vendiendo a 8 euros o incluso 8,50. se vende a 8 euros; este año se está llegando a pedir en algunas casetas hasta 15 euros por la botella pequeña, que a precio de distribución está a poco más de 3,50 euros.