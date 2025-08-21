Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En casetas del real se está pidiendo hasta 15 euros por la botella pequeña de Cartojal. Marilú Báez

Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»

En el real llegan a cobrar hasta 15 euros por la botella pequeña de Cartojal, que solía rondar por un precio de 8 a 10

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:16

. La primera sorpresa para Lidia llegó el lunes, cuando acudió a la misma caseta que el sábado y los precios habían cambiado. «Me han ... pedido 20 euros por la misma botella de rebujito que consumí aquí mismo el sábado por 15», explicaba la malagueña. Y segundos más tarde aseguró, en conversación con este periódico en el recinto de Cortijo de Torres, que «según que camarero atendía, pedía un precio u otro». Se refería a las copas: «Por la primera pagué 8,50 euros; más tarde, cuando pedí la siguiente, me cobraron 10 y luego, en la última, me dijeron que costaba 12. En ese momento les expliqué los precios anteriores y me la dejaron en 10 euros. Me pareció increíble», relataba la joven de 30 años, que concretó que cada año intenta ir dos o tres días a la feria: «Pero está complicado porque te dejas un pastizal cada día por poder comer y beber en las quedadas con amigos y familia», lamentó.

