Colas de más de media hora para conseguir entrar en casetas del real de la Feria de Málaga

Cuando Carlos buscó unirse a la fiesta unas horas más tarde que sus amigos, la odisea de conseguir entrar fue «casi un infierno». Cerca ... de la una de la madrugada volvió de descansar en casa y acudió a la caseta donde estaban sus amigos, en la que ya había una cola de cerca de un centenar de personas. «He estado más de media hora esperando, le he explicado al portero que somos unos 16 amigos y que están dentro, que si podía dejarme pasar. Aún así he estado en la cola cerca de una hora, pero me he rendido. Al final han salido mis amigos y nos vamos a buscar otra caseta para poder estar juntos», explicaba el joven su experiencia en la noche del lunes.

Los días más fuertes hasta ahora, sábado y lunes, han provocado que casetas de fiesta del real acumulen colas y aglomeraciones a sus puertas que llenan las calles del Cortijo de Torres. Respetan la acera de paso justo delante de las casetas y las filas se forman en el centro de la calle, aunque algunas como Candela, al ocupar dos puestos y coincidiendo con una esquina, han preferido que su cola se forme justo al lado para no provocar la aglomeración. Esta caseta, Candela, es una de las más reclamadas por el tardeo y la noche –por lo que se puede percibir en sus largas colas– junto con otras como Siempre Así, El Patio de Antojo, LeGrand Perchelera, Los Coloraos o Señorío.

Decidir cambiarse de caseta a mitad de la noche puede convertirse en una mala idea. El grupo de Elena y Ana decidió salir de una caseta sobre las doce de la noche para ir a otra porque estaban empezando a agobiarse con tanta gente. Cuando llegaron, se encontraron con una cola que finalmente hicieron hasta casi la una y media: «Desde la una menos diez hasta ahora, que ya parece que vamos a entrar. Entendemos que hay que esperar si están demasiado llenas, así que a ver si aquí estamos más cómodas», comentaron las jóvenes.

Ñito Salas

Elección de caseta

Otros como Carmen y Álvaro, malagueños, tenían asumido que la espera estaba asegurada, pero no les importaba porque querían estar sí o sí en esa caseta. «Ya sabemos bien cuáles son las que tienen buen ambiente para nuestro gusto y las que no. Por eso venimos directos a esta, que es en la que estamos todos los años: tiene buena música, hay mucha gente que conocemos y sabemos que estamos en un lugar seguro», explicaron mientras esperaban la cola: «No sabemos a qué hora nos hemos puesto exactamente, pero por ahora llevaremos unos 20 minutos y seguramente nos quede un ratito más», añadían.

En cambio, Alberto, que paseaba por las calles del Cortijo de Torres en busca de una caseta «cómoda para tomar algo», aseguraba que lo único que busca es la comodidad y rapidez. «Prefiero encontrar una que no tenga cola aunque no sea de las más conocidas, al final en todas te lo pasas bien si vas con tus amigos, que son buena compañía asegurada. Todos estos días que llevamos viniendo a la feria estamos esquivando las que tienen cola, no nos merece la pena», señaló el joven.

Derechos de admisión

Las casetas tienen posibilidad de ejercer los derechos de admisión y los porteros pueden decidir, según hayan hecho la petición, quién entra o no en la caseta. Siempre dentro de la normativa establecida. Según detalla el Ayuntamiento a este mismo periódico, de las 120 casetas que se han instalado en el real, «tan sólo diez casetas no han tramitado alguna restricción». Y explican: «Cada caseta ha pedido las restricciones que necesitaba atendiendo a las posibilidades que les ofrece la nueva ordenanza de feria. Las restricciones específicas se recogen en la autorización concreta de cada caseta».

Algunos porteros se quejan de que muchos no entienden que si van demasiado bebidos «no pueden» entrar. «He visto cómo algunos venían casi cayéndose y pretendían entrar en la caseta. Cuando les niegas la entrada, encima, se ponen a buscar pelea. No podemos permitir que pasen así porque puede ser un peligro para el resto de clientes», explican.

Llegando al ecuador de la feria se espera que las colas sigan en los días más fuertes. Todo apunta a que jueves, viernes y sábado se convertirán en los días más concurridos de lo que queda de esta Feria de Málaga 2025 tras la gran afluencia del primer sábado y este lunes.