Una de las casetas más reclamadas, Candela, a última hora de la tarde de ayer lunes. Ñito Salas

Colas de más de media hora para conseguir entrar en casetas del real de la Feria de Málaga

Las calles del Cortijo de Torres acumulan largas filas en las horas punta de los días de feria desde el tardeo hasta las tres de la madrugada

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 19 de agosto 2025, 14:10

Cuando Carlos buscó unirse a la fiesta unas horas más tarde que sus amigos, la odisea de conseguir entrar fue «casi un infierno». Cerca ... de la una de la madrugada volvió de descansar en casa y acudió a la caseta donde estaban sus amigos, en la que ya había una cola de cerca de un centenar de personas. «He estado más de media hora esperando, le he explicado al portero que somos unos 16 amigos y que están dentro, que si podía dejarme pasar. Aún así he estado en la cola cerca de una hora, pero me he rendido. Al final han salido mis amigos y nos vamos a buscar otra caseta para poder estar juntos», explicaba el joven su experiencia en la noche del lunes.

