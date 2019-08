El Ayuntamiento valora positivamente la feria de 10 días aunque reconoce que no es su prioridad

Juan Rambla: "Mi opinión personal es que no merece tanto la pena alargar la feria en el real"

Juan Rambla, empresario de la noche del centro de Málaga (Sala Gold y Wengé Privè entre otros), es de los que más años lleva montando casetas en el Real Cortijo de Torres. Por eso suele acudir a los actos oficiales en representación del colectivo pese a que no pertenecen a ninguna asociación como tal. Sin embargo, es de las voces más autorizadas a la hora de hacer balances en el real, por su experiencia. Aunque todavía no ha hablado con todos los empresarios, se atreve a dar una opinión personal, compartida por «varios compañeros» con los que ya ha podido intercambiar ideas. «Mi opinión personal es que no merece la pena alargar tanto la feria en el real», reconoce a SUR.

Su análisis es claro:«Es una paliza tremenda, una pasada, demasiado largo». Explica que «lo que se factura de más se pierde en los gastos», fruto de tener que abrir las casetas más días de lo habitual con su personal correspondiente. Para justificar su opinión ofrece un razonamiento sencillo pero que ilustra el resultado final de estos días de fiesta. «La gente tiene el dinero que tiene, da igual que la feria dure diez días u ocho, es la misma capacidad de gasto que se reparte en los días». Rambla insiste en que su opinión es personal y solo habla en su nombre, ya que todavía no ha podido hablar con todos sus compañeros.