El PSOE de Alcaucín sondea al PP para formar un gobierno con mayoría absoluta Domingo Lozano, candidato del PP en Alcaucín / SUR El candidato popular, Domingo Lozano, dice que también está dispuesto a reunirse con Ciudadanos AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 28 mayo 2019, 14:16

La aritmética deja clara tres posibles combinaciones para formar gobierno en Alcaucín, donde tanto PSOE como Ciudadanos, que han gobernado junto los últimos cuatro años, han conseguido el mismo número de concejales (cuatro cada uno), convirtiéndose de este modo en las dos formaciones con más posibilidades para gobernar. El resto de la corporación la integran el PP, con dos concejales, dos menos que en 2015, y Por Mi Pueblo, con un edil. Dado que la mayoría absoluta está en seis concejales, el PP, en el supuesto de que el grupo socialista y el partido naranja no decidan revalidar su acuerdo otros cuatro años, es la llave para formar un gobierno municipal estable.

Las tres posibilidades que existen en esta localidad son que el PSOE, como fuerza más votada decida pactar con Ciudadanos; que opte por alcanzar un acuerdo con el PP o que Cs y el grupo popular decidan pactar.

Por lo pronto, el PSOE ha decidido sondear al PP. Al menos, así lo ha confirmado en candidato popular, Domingo Lozano. «Me llamaron la noche electoral para reunirnos y lo haremos de manera inmediata», ha explicado Lozano, que ha aclarado que no descarta ninguna opción, incluida la de formalizar un acuerdo con la formación socialista, cuya candidata Ágata González, ha negado cualquier contacto en ningún sentido.

«Nuestra posición por el momento es la de escuchar lo que quieran decirnos, ver los que nos ofrecen y después hablar con el partido para que sea éste el que decida», ha aclarado el candidato «popular». El PP fue la fuerza más votada en 2015 con cuatro concejales, aunque PSOE y CS, con tres ediles cada uno, le arrebataron la Alcaldía, que ha estado en manos del partido naranja.

Aunque dicho pacto significó un importante distanciamiento personal entre el hasta ahora alcalde, Mario Blancke (Cs) y Lozano, el candidato popular ha insistido en que hablará con todo el que se lo pida.

Blancke ha señalado que es el partido el que está analizando la política de pactos y que mientras tanto no va hablar con nadie sobre formar gobierno en el municipio. No obstante, no oculta que es de suponer que cualquier decisión se vea influencia por la gran sintonia que ha habido y hay en la Diputación de Málaga entre PP y Cs, y en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía.