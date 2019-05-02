Candidaturas a las elecciones municipales en Algatocín

Todas las listas que concurren este 26M en Algatocín

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.MARÍA ELISABET BARROSO MORENO

2.JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MENA

3. JUAN ANTONIO CORBACHO IZQUIERDO

4. SIMINA CRISAN (INDEPENDIENTE)

5.JUAN ANTONIO GONZÁLEZ CORRALES

6. DANIEL GUERRERO GUILLÉN (INDEPENDIENTE)

7. SARAY JIMENEZ ORTIZ (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

1. LAURA MORENO RUIZ (INDEPENDIENTE)

2. JOSÉ ANTONIO CORBACHO ALVARADO

3.FERNANDO JOSÉ GARCÍA RUIZ

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

2.BENITO CARRILLO MARTÍNEZ

3.ISABEL MARÍA RENDÓN DELGADO

4.MARÍA DEL MAR PINEDA PARRA

5.MARÍA DEL MAR RUIZ GARCÍA

6.LUIS MIGUEL BOTELLÍN MARTÍN

7. CARIDAD MILLÁN PACHECO

SUPLENTES

1.ISABEL NAVARRO JIMÉNEZ

2. ROSA MARÍA PACHECO NAVARRO

3. ANDRÉS MELGAR PACHECO

4. SONIA PACHECO SÁNCHEZ

5. CRISTIÁN EZEQUIEL CORRALES GONZÁLEZ

6. JUAN PACHECO MENA

7.JUAN JOSÉ CONDE CABEZAS

Temas

Algatocín

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