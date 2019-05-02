Candidaturas a las elecciones municipales en Algatocín

TITULARES
1.MARÍA ELISABET BARROSO MORENO
2.JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MENA
3. JUAN ANTONIO CORBACHO IZQUIERDO
4. SIMINA CRISAN (INDEPENDIENTE)
5.JUAN ANTONIO GONZÁLEZ CORRALES
6. DANIEL GUERRERO GUILLÉN (INDEPENDIENTE)
7. SARAY JIMENEZ ORTIZ (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. LAURA MORENO RUIZ (INDEPENDIENTE)
2. JOSÉ ANTONIO CORBACHO ALVARADO
3.FERNANDO JOSÉ GARCÍA RUIZ
TITULARES
1.JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ
2.BENITO CARRILLO MARTÍNEZ
3.ISABEL MARÍA RENDÓN DELGADO
4.MARÍA DEL MAR PINEDA PARRA
5.MARÍA DEL MAR RUIZ GARCÍA
6.LUIS MIGUEL BOTELLÍN MARTÍN
7. CARIDAD MILLÁN PACHECO
SUPLENTES
1.ISABEL NAVARRO JIMÉNEZ
2. ROSA MARÍA PACHECO NAVARRO
3. ANDRÉS MELGAR PACHECO
4. SONIA PACHECO SÁNCHEZ
5. CRISTIÁN EZEQUIEL CORRALES GONZÁLEZ
6. JUAN PACHECO MENA
7.JUAN JOSÉ CONDE CABEZAS