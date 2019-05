«¿La Alcaldía de Málaga? No es que no la descartemos, es que la contemplamos y vamos a trabajar para que sea posible» José Luis Ruiz Espejo, este lunes. / Salvador Salas José Luis Ruiz Espejo, secretario general del PSOE de Málaga Los socialistas, que son la fuerza más votada en casi la mitad de los municipios, se muestran dispuestos a intentar gobernar en los 24 ayuntamientos que aún están pendientes de pactos FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 27 mayo 2019, 15:12

El PSOE ha mejorado sus resultados en estas elecciones locales al ser la fuerza más votada en casi la mitad de los municipios de la provincia (entre 47 y 49, pendiente de dos empates), un dato que procura remarcar el secretario general de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo. Sin embargo, entre las grandes localidades únicamente tiene asegurado gobernar en Benalmádena y Cártama, mientras los pactos de la derecha pueden arrebatarle Torremolinos, Vélez, Ronda o Nerja. Y en Málaga capital están pendientes de la postura de Ciudadanos para apurar sus opciones de conseguir la vara de mando que no tocan desde 1995. Ahora toca «dialogar para construir», sin marcarse más líneas rojas que «aislar a la ultraderecha».

-La noche electoral habrá sido larga. ¿Con qué sensación se ha levantado hoy?

-La noche fue larga e intensa, efectivamente, pero desde ya estamos recomponiendo el trabajo porque 24 municipios van a depender de acuerdos, así que hay que ponerse a trabajar para dar estabilidad a esos municipios.

-Es cierto que suben, pero ¿no esperaban más tras los resultados de las generales del pasado 28 de abril?

-Veníamos de haber ganado las autonómicas en la provincia y de unos muy buenos resultados en las generales, y es verdad que en las europeas hemos ganado en un porcentaje amplio. Sin embargo, en los proyectos municipales hemos obtenido menos que el PP y se puede decir que ganan ellos, así que la satisfacción no es plena. Pero pese a ello, hemos avanzado respecto a los resultados de hace cuatro años porque aumentamos en municipios donde tenemos mayoría y, en los que no, recortamos distancias.

-En las europeas, en cambio, sí que son los más votados. ¿Por qué?

-En las municipales juegan mucho los proyectos locales, y también hay fuerzas políticas que no se presentan a las europeas y eso influye bastante. Además, ha habido una concentración del voto de la derecha en las municipales en torno al PP, ese voto útil que ha permitido que aumente.

-Los resultados evidencian una tendencia hacia el bipartidismo

-Creo que se ha concentrado más el voto en los dos grandes partidos y es verdad que en muchos municipios se ha hundido la confluencia de izquierda, quizá por tanto cambio de siglas que ha podido confundir al electorado y ha desdibujado ese proyecto, Y luego, algo que nos ha sorprendido analizando municipio por municipio es que en muchas localidades el voto de Ciudadanos en las europeas ha ido al PP en las locales.

-Su partido ha ganado en casi medio centenar de municipios de la provincia, pero hablando de grandes ciudades sólo aparecen Benalmádena y Cártama. ¿Qué explicación encuentra?

-En que hay un proyecto urbanita más consolidado en el ámbito conservador y en que venimos de un tiempo en el que se han consolidado liderazgos y resulta difícil proponer proyectos alternativos. El trabajo que habrá que hacer en grandes ciudades como Málaga y el litoral es presentar proyectos y, si podemos consolidarlos, que sirvan de ejemplo para trasladarlo al resto y abrir nuevas alternativas en estos municipios. En este sentido, hay otras grandes localidades (Torremolinos, Vélez, Nerja o Ronda) en las que se pueden dar pactos que lidere el PSOE porque daría estabilidad a acuerdos anteriores. Abriremos una vía de diálogo para intentar sumar y dar estabilidad manteniendo esos acuerdos, aunque primero habrá que ver la estrategia que establece el partido a nivel federal.

-En Torremolinos, Nerja, Vélez o Ronda tienen opciones de seguir gobernando, pero también de perder estos ayuntamientos importantes.

-No somos los más votados y los escenarios están abiertos, así que barajaremos las opciones que tenemos para mantener esa línea de avance y progreso para esos municipios. Ya iremos decidiendo en los próximos días, porque son 24 municipios en los que aún está por decidir el gobierno y, en el marco de lo que se defina a nivel federal, barajaremos nuestras opciones y vamos a intentar gobernar.

-El partido está más que abierto en Mijas. ¿Van a intentar gobernar?

-En aquellos lugares donde podamos dar el cambio vamos a intentar liderar esos gobiernos.

-¿Qué posibilidades le da a Daniel Pérez en la capital?

-Si vemos las fuerzas que abogaban por un cambio en Málaga vemos que suman mayoría. Ya lo dijo Dani anoche: Estamos dispuestos a liderar ese cambio.

-Al comienzo de la noche parecía claro que habría vuelco.

-Es cierto que se podía haber consolidado de una forma más contundente y decisiva, pero el resultado no es malo para el PSOE y estamos abiertos a esa posibilidad. Si no es así, los que abogaban por un cambio en Málaga tendrán que explicarlo.

-Las opciones en Málaga capital pasarían por un acuerdo con Adelante Málaga (IU y Podemos) y Ciudadanos. ¿Es posible juntarlos en la misma mesa?

-Ya hablaremos, es una opción que habíamos avanzado. Sondearemos a ver qué opciones hay y vamos a trabajar activamente para intentar que sea posible. Lo haremos con los dirigentes locales, pero las direcciones provincial, regional y federal también estarán muy encima para intentar materializar estas posibilidades de pactos.

-¿Realmente ve factible la Alcaldía de Málaga?

-No es que no descartamos esa opción, es que la contemplamos, y por ello abriremos una vía de diálogo y trabajaremos para que sea posible.

-¿Sale reforzada la figura de Daniel Pérez en el partido?

-Dani sale muy reforzado porque ninguna encuesta daba que llegaríamos a los 12 concejales en Málaga. La concentración del voto en la derecha ha favorecido la subida del PP, pero la suma de fuerzas que abogaban por el cambio suman, así que de no materializarse sería defraudar a la ciudadanía.

-¿Cuál es la premisa en ese diálogo a nivel provincial: gobernar a toda costa o impedir que lo haga el PP?

-En primer lugar, vamos a abogar por dar estabilidad a los municipios, de forma que todas las fórmulas que den estabilidad serán los mejores. En segundo lugar, apostaremos por pactos de progreso allí dónde sea posible aunar el centro y la izquierda moderada. Y en tercer lugar, aislar a la ultraderecha para evitar que esté representada en las instituciones. Es una responsabilidad democrática que tenemos. En esos tres objetivos vamos a enmarcar las conversaciones. Luego se verá cada caso concreto, y seremos flexibles, pero basándonos en el progreso, la estabilidad y el aislamiento de la ultraderecha.

-¿Tienen alguna línea roja?

-No tenemos líneas roja, pero sí que tenemos claro que debemos aislar a la ultraderecha porque no respeta el sistema democrático y promueven políticas xenófobas y homófobas, y eso no lo admite la sociedad moderna y democrácita a la que aspiramos.

-¿Qué le deja el regusto más amargo de la jornada electoral?

-En todos los lugares donde no hemos ganado es amargo ese resultado, pero estamos convencidos de que debemos seguir trabajando para mejorar allá donde nos hayan colocado los ciudadanos, sea en el gobierno o en la oposición.

-¿Y el más dulce?

-La victoria de las europeas, el aumento del número de concejales, las grandes victorias en Cártama y Benalmádena y también aquellos muchos municipios en los que hemos crecido. Estamos muy satisfechos del trabajo que han hecho todos los compañeros y compañeras en cada municipio, tanto en los que han ganado como en los que han perdido y eso hay que reconocérselo y agradecérselo.

-Ahora toca dialogar.

-Sí, dialogar para construir.