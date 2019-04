Maíllo acusa de irresponsable a Pedro Sánchez por prestarse a debatir con Vox Maíllo, Miguel Díaz y Eva García Sempere, en Marbella / Josele-Lanza «Aquí hay gente que está jugando con fuego para situarse en el centro político», asegura el coordinador andaluz de Izquierda Unida HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 14 abril 2019, 14:57

El coordinador Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, ha acusado a Pedro Sánchez de irresponsabilidad por aceptar un debate en una televisión privada en el que participará Vox después de haberse negado a debatir en la televisión pública, donde no se invita a las fuerzas extraparlamentarias. Para Maíllo la decisión del candidato socialista no es solamente un error, sino también una demostración de frivolidad al promover en un medio privado «a una fuerza política que no tiene ni valores democráticos, ni valores constitucionales, ni siquiera representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados».

Según el dirigente de IU, que estuvo acompañado por la número dos de la candidatura de Unidas Podemos por Málaga, Eva García Sempere, «aquí hay gente que está jugando con fuego para situarse en el centro político y lo que está haciendo es una enorme irresponsabilidad».

Maíllo se preguntó si esta decisión del presidente del Gobierno forma parte de una estrategia para conformar junto a Ciudadanos un futuro gobierno de coalición. «Estaría bien que lo aclarara», dijo.

Frente a ello, aseguró, la candidatura de Unidas Podemos es la única garantía de políticas sociales que blinden la recuperación derechos sociales y laborales para la mayoría.

El dirigente de IU, que con motivo del aniversario de la proclamación de la Segunda República participó en el cementerio de Marbella en un acto de homenaje a los vecinos de esa ciudad represaliados por el franquismo, se refirió a las amenazas que se ciernen sobre la Ley de Memoria Histórica y Democrática y afirmó que el problema que existe tanto en Andalucía como en el conjunto de España es la raigambre autoritaria de las fuerzas de derechas. «Frente a la ofensiva de la derecha y frente a quienes nos quieren instalar en un discurso defensivo nosotros decimos que tenemos un proyecto progresista y federal y que como pasa en Francia, en Italia o en Alemania, reivindicamos la memoria de quienes defendieron el sistema democrático», dijo ante la placa que recuerda en el cementerio de Marbella a los vecinos de esa ciudad asesinados en la posguerra y a las víctimas marbellíes de los campos de concentración nazis.

El dirigente de IU aseguró también que el modelo que surgió de la transición está superado tras la crisis política y económica y que frente a eso las fuerzas de derechas ofrecen una receta de más centralización y más autoritarismo. «La receta de Unidas Podemos es más democracia, y eso en la política, en las instituciones y en la economía es incompatible con la institución monárquica», subrayó.