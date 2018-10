«A este PP renovado y de la ilusión puede volver mucha gente que en su día se fue» Ruiz, ayer, tras la entrevista con SUR y antes de partir hacia Córdoba a un acto de Pablo Casado. / Migue Fernández Miguel Ángel Ruiz, número 3 de la lista del PP de Málaga ANTONIO M. ROMERO Sábado, 27 octubre 2018, 00:51

Tras seis años de retiro voluntario, Miguel Ángel Ruiz (Málaga, 1983) regresa a la primera línea política como número tres de la lista del PPprovincial a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Licenciado en Historia por la Universidad de Málaga –donde fue presidente del Consejo de Estudiantes–, es experto en Historia Antigua de Israel y Arqueología Bíblica, y diplomado en Ciencias Religiosas, da clases de bachillerato en San Estanislao de Kostka. Este militante popular desde 2002 se incorporó el pasado julio en la junta directiva nacional de Pablo Casado, a quien apoyó en las primarias para liderar el partido. Quien fuera parlamentario andaluz entre 2008 y 2012 es el director general de Cánovas Fundación, una organización de debate universitario que ha logrado importantes premios nacionales.

–¿Tenía 'mono' de volver a la primera línea política?

–He estado seis años desencantado con la política en general y un poco desilusionado con mi propio partido. Cuando Pablo Casado presentó su proyecto para liderar el PP y hablé con él, me devolvió la ilusión por la política y por el PP. Aposté por él por convencimiento de que representa lo que yo buscaba y en lo que yo creo en política. Pablo ha recuperado el rumbo del PP y ha aportado una renovación no tanto de personas como de estilo.

–¿Esperaba volver a ir en una lista electoral?

–No. Hace apenas cuatro meses, cuando se celebró el congreso nacional, ni me lo planteaba. Y en este caso de las andaluzas no lo he pedido. Ha sido una propuesta del partido y la he aceptado con ganas e ilusión.

–¿Qué es lo que más le ha costado para tomar la decisión?

–Lo que implica de renuncia y desgaste personal. Renuncia a algo que me gusta como es la enseñanza y la fundación. Y desgaste a nivel personal porque voy a ser padre en unas semanas y esta mayor implicación política me va a quitar tiempo de estar en casa.

–¿Es usted la cuota de Pablo Casado en la lista de Málaga?

–¿Qué son las cuotas? Yo represento la renovación de alguien que se fue y ahora vuelve. Yo apoyé a Pablo Casado en el congreso, pero yo soy cuota del PP. He estado seis años desencantado de la política y del PP y he tenido momentos donde te planteas incluso votar a otras opciones políticas, pero al final comprendes que tu sitio natural es el PP. Es una sensación que han vivido otras personas y quiero que aquellos que en algún momento se sintieron desencantados con el partido, vean que el PP salido del congreso de julio les puede volver a ilusionar.

–Juanma Moreno, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, ¿también está en esa línea del nuevo PP?

–Sí, por supuesto. Y todo el PP de Andalucía y de Málaga. Aquí se trata de sumar. Aquí no sobra nadie, todos estamos en el mismo barco. Juanma es una persona que está muy preparada para ser presidente de la Junta y lo avala su gestión como secretario de Estado de Servicios Sociales en el primer gobierno de Rajoy. El objetivo de todos en el PP es que Juanma sea presidente de la Junta.

–Las opciones de gobierno del PP en Andalucía pasan por un acuerdo con Ciudadanos. ¿Ve posible el cambio?

–Es posible y deseable. Creo que además es bueno sumar y gobernar en coalición porque en política es buena la complementariedad. Un gobierno de PPcon Ciudadanos es posible. Ahora bien, para conseguirlo, la única opción real es votar al PP. Votar al PP es la única garantía de que se pueda dar ese pacto, mientras que votando a Ciudadanos no queda claro que el pacto sea posible porque tendría la opción de apoyar al PP o apoyar al PSOE.

–Las encuestas, por el momento, no dibujan ese escenario. ¿Cómo se puede convencer a esos andaluces que ven con reticencia al PP e incluso tiene hasta ciertos miedos a que gobierne el centro-derecha en Andalucía?

–Ese miedo a que gobierne el centro-derecha en Andalucía no existe porque hemos gobernado en las ocho capitales de Andalucía, en muchísimos ayuntamientos... nuestro aval es la gestión en casos como Paco de la Torre en Málaga o Esperanza Oña en Fuengirola. Falta muy poquito para darle la vuelta a las encuestas y hacer realidad lo que es el cambio político en Andalucía.

–¿El PP debe ver a Ciudadanos como un enemigo o como un aliado?

–Cada partido lleva sus propuestas y tenemos que presentarnos a las elecciones con ellas para ver cuál es la que recibe el respaldo mayoritario de los ciudadanos. Una vez pasadas las elecciones, si nadie tiene mayoría absoluta, los ciudadanos nos están pidiendo que nos pongamos de acuerdo a la hora de gobernar.

–El PP tiene actualmente cinco parlamentarios por Málaga, ¿cree posible mantener esa cifra?

–Claro que se pueden mantener.

–De todos los líderes que se presentan a las andaluzas, hay un análisis generalizado de que quien más se juega es Juanma Moreno. ¿Si no logra gobernar debe dejar la presidencia del partido?

–Eso es una decisión que le corresponde a él. Él valorará y verá lo que es mejor. El mejor escenario es que Juanma sea presidente de la Junta...

–Sí, pero el otro escenario, que no sea presidente de la Junta, también está abierto.

–Sí, y él tendrá que valorar. Desde luego, a Juanma, a nivel personal y político, le deseo lo mejor.

–Con la inclusión de sus afines en las listas de las ocho provincias, ¿Casado está preparando el escenario 'post Juanma Moreno' en Andalucía?

–No. Esa inclusión de determinados nombres la veo más en clave de renovación de la ilusión. Es decir, la gente que apoyamos a Pablo fuimos gente ilusionada y con ganas de volver a ilusionar. Insisto, ahora mismo somos todos del PP. El congreso pasó en julio y ahora mismo estamos todos con nuestro líder Pablo Casado y nuestro líder Juanma Moreno. Lo importante es transformar la sociedad. Todos tenemos que estar en esa clave. El resto ya iremos viendo en cada momento la mejor fórmula que puede tener el partido para transformar la sociedad según dónde. Ahora mismo, la fórmula es que Juanma Moreno gane las elecciones y acabar con 40 años de socialismo por una cuestión de salud democrática. Hay que estar en eso y no en otras cosas.

–Málaga ha sido uno de los grandes graneros de votos del PP. Hay un avance de Ciudadanos en la provincia que le disputa al PPesa hegemonía del centro-derecha. ¿Cree que se puede dar el 'sorpasso'?

–Cada uno tiene su electorado. Insisto en el mensaje: a esa gente que está dudosa entre el PP y Ciudadanos, decirle que la garantía de cambio es el voto al PP. En este PP renovado y de la ilusión y al que muchos estamos volviendo, puede volver mucha gente que en su día se fue. Es el momento de que muchos votantes nuestros que han estado desilusionados vuelvan a ilusionarse.

–¿Le temen al efecto que pueda tener VOX robándole votos del centro-derecha?

–El votante potencial de VOX debe hacerse la pregunta de que este PP ilusionado, renovado, que quiere hacer las cosas de otra manera, es su sitio y no tiene que irse de casa. A lo que está invitando Pablo desde que llegó a la presidencia del partido es a que la gente vuelva a su casa, el PP. El sitio natural del votante de centro-derecha es el PP. Tenemos que tender a recuperar ese voto y ese voto se recupera sabiendo que somos la principal opción del centro-derecha en este país y la única opción de centro-derecha de cambio en Andalucía.

–¿En qué le iría mejor a Málaga con un gobierno del PP en la Junta?

–Málaga ha sido una de las grandes olvidadas por la Junta. La Junta no ha tratado bien a Málaga y eso cambiaría con un gobierno del PP. Como Málaga es una provincia sociológicamente más de centro-derecha, la Junta se vuelca más en otras provincias donde sabe que tiene un electorado más fiel.

–¿Cómo va a ser su campaña?

–Por un lado, estaré a disposición de lo que establezca el partido y por otro lado intentaré, como hice en 2008, hacer cosas diferentes con acciones en la universidad y otros ámbitos para recuperar a esos votantes desencantados con el PP que se están planteándose votar a otras opciones políticas para que vuelvan a casa.

–¿Cómo son sus relaciones con Elías Bendodo?

–Buenas. Antes incluso del congreso nacional, en marzo, me llamó, estuvimos hablando y me planteó la opción de que me volviera a enganchar a la política.