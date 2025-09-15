Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación por le derecho a la vienda. EP

El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluirá esta medida para viviendas protegidas, además de nuevos incentivos para la compra en zonas rurales

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21

El Gobierno vuelve a situar la vivienda en el foco de la legislatura, en un momento en el que acceder a un alquiler o a ... una hipoteca se ha convertido en misión casi imposible con precios disparados que ya superan los niveles de la burbuja inmobiliaria. En este escenario, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluirá una nueva ayuda para el alquiler con derecho a compra que estará dotada con 30.000 euros por persona, destinada a los más jóvenes y solo para las viviendas de protección oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  8. 8 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes