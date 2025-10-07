Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Turistas en el centro de Madrid. O. Chamorro

El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios

La patronal Exceltur revisa a la baja el PIB turístico hasta el 2,8% a cierre de 2025, vaticina una «ralentización» y advierte sobre la «crisis del absentismo» en el sector

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 11:45

Comenta

El turismo ha tocado techo. El crecimiento del sector ha sido tan intenso desde que finalizó la pandemia -de 2021 a 2024 ha aportado el ... 53% del crecimiento total de la economía- que la «normalización» de las tasas de avance que se registran ahora significan una «clara ralentización», según explicó este martes el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, durante una rueda de prensa en Madrid en la que la patronal turística presentó sus previsiones de cierre de año. Sus cálculos les hacen revisar a la baja la estimación del PIB turístico hasta el 2,8%, cinco décimas menos que hace solo tres meses.

