Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente estadounidense Trump sube al Air Force One para partir hacia Alaska, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin Reuters

Trump avanza que aranceles a los chips llegarán pronto y que podrían alcanzar el 300%

Avanza que las tasas serán más bajas al principio para permitir a las empresas desarrollar la fabricación nacional en EE UU y que luego las subirá «considerablemente»

C. Cándido

C. Cándido

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este viernes que anunciará aranceles sobre las importaciones de acero y chips semiconductores en las próximas semanas. « ... Estableceré aranceles la próxima semana y la siguiente sobre el acero y, diría yo, los chips y semiconductores«, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska para tratar el futuro de la guerra en Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 Extinguido el incendio forestal en La Cala de Mijas: una colilla pudo ocasionarlo
  4. 4 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  5. 5 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  6. 6 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  7. 7 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  8. 8 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  9. 9 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  10. 10

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump avanza que aranceles a los chips llegarán pronto y que podrían alcanzar el 300%

Trump avanza que aranceles a los chips llegarán pronto y que podrían alcanzar el 300%