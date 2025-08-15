Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trump saluda antes de tomar el vuelo hacia Alaska. Afp

El mundo pendiente de la cita hoy en Alaska entre Trump y Putin con la paz en Ucrania en juego

El presidente de EE UU tratará de acordar con el líder del Kremlin un segundo encuentro en el que ya esté Zelenski

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:30

El presidente estadounidense, Donald Trump , y su homólogo ruso, Vladímir Putin , se se han citado hoy (a partir de las 21.30, hora española) en ... Alaska en una cumbre que puede decidir el futuro de Ucrania. «MUCHO EN JUEGO», publicó Trump en su plataforma Truth Social poco antes de subir al Air Force One y despegar en un vuelo de casi siete horas hacia Anchorage, donde está la base militar en la que se celebra el encuentro.

