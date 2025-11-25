Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las empleadas de hogar son uno de los colectivos más afectados por la subida del salario mínimo. R. C.

UGT y CC OO piden una subida del salario mínimo de 89 euros al mes hasta los 1.273 euros

Los sindicatos defienden ahora que con este aumento del 7,5% sí debe tributar ya por IRPF y reclaman que no pueda absorberse por complementos como los de peligrosidad y nocturnidad

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

UGT y CC OO ya han puesto encima de la mesa cuál es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que defenderán para 2026: un ... incremento de 89 euros al mes para situar esta renta que afecta a los trabajadores más vulnerables hasta los 1.273 euros brutos repartidos en catroce pagas, un total de 17.822 euros brutos al año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

