La vicpresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

El departamento de Díaz da por hecho que el reglamento será impugnado en los tribunales por la patronal

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:37

Yolanda Díaz pasa a la acción para defender el registro digital de la jornada de trabajo. El departamento que dirige Díaz es consciente de que ... la patronal dará la batalla jurídica para impedir esta reforma pero aleja las dudas sobre la posible violación de la ley de protección de datos de los trabajadores a la que aluden desde el entorno empresarial. Fuentes del Ministerio rebajan este asunto asegurando que garantizarán la protección de datos de las personas «como en cualquier otra circunstancia». Asimismo, recalcan que el registro ya está en la ley y que ya es obligatorio que las empresas lo cumplan. «Otra cosa es que no esté funcionando adecuadamente y que haya que establecer salvaguardias para extraer conclusiones ajenas a la finalidad del registro», subrayan.

