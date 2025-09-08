Los sindicatos se manifestarán frente al Congreso el día clave para la reducción de la jornada

Los sindicatos cogen nuevo protagonismo en la batalla para reducir la jornada laboral que se dirimirá en este miércoles en el Congreso, cuando se votan ... las enmiendas a la totalidad que pueden tumbar la ley estrella de Yolanda Díaz y volver a la casilla de salida de una medida que recortaría el horario de unos 12 millones de trabajadores. Por eso, ese mismo miércoles UGT y CC OO convocan a los trabajadores a movilizarse, en Madrid frente al Congreso y en la mayor parte de las provincias españolas para que presionar a los diputados y que «a la hora de votar reciban ese calor».

«Les pedimos a los trabajadores que trabajen de manera militante para conseguir estos objetivos», reclamó Pepe Álvarez, el líder de UGT, en una rueda conjunta con su homólogo de CC OO, quien acusó a los grupos políticos que votarán en contra de «secuestrar la voluntad popular «. Y les advirtió: «Esto va a ser como una pesadilla. Vamos a ir generando las condiciones para que nadie se pueda escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada de trabajo, que ningún grupo se pueda escabullir».

Las organizaciones de trabajadores esgrimen los datos de que el 75% de los ciudadanos apoyan la reducción de la jornada a 37,5 hora,s un porcentaje que se eleva a casi el 83% en Cataluña. Y es precisamente Junts quien tiene la llave en esta votación y por eso se dirigen especialmente a sus parlamentarios, pero también a PP y Vox, que son los otros dos partidos que votarán devolver el proyecto de ley al Gobierno e impedir que se debata en el Congreso.

«Es paradójico que diputados y diputadas que ganan 100.000 euros al año, con pisos en propiedad, que tienen acciones y despachitos que les puso papá vayan a votar en contra de reducir la jornada a los trabajadores de la hostelería. Dice mucho del sesgo de clase detrás de esta votación», reflexionó el líder de CC OO, Unai Sordo.

Sordo sostiene que «a veces nos preguntamos por qué existe una desfección de la ciudadanía ante la política. Estamos ante el mejor ejempo de por qué se produce una desconexción radical entre las cosas que preocupan a nuestros representantes y las que preocupan a la gente corriente», puesto que -señala- «en 48 horas se va a ver la gestión de tres enmniendas a la totalidad que pretenden borrar de un plumazo un proyecto de ley destinado a mejorar sutancialmente la vida de 12 millones de trabajadores».

A por el registro de jornada

Las movilizaciones aún no están concretadas al cien por cien ya que los sindicatos están todavía trabajando en ellas puesto que este calendario de votación «no estaba previsto». Lo que sí saben ya es que la manifestación en Madrid tendrá lugar en la Plaza de las Cortes por la tarde, sobre las 16.00 horas, en el mismo momento en el que se esté votando las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley si ningún grupo político retira las enmiendas. Y quieren convocar en el resto de provincias, aunque probablemente serán por la mañana.

En cualquier caso, UGT y CC OO adviritieron de que, aunque este debate sobre le tiempo de trabajo decaiga ahora, «no va a desaparecer». «La reducción de jornada va a perseguir a los grupos todo lo que dure la legislatura, pase lo que pase el miércoles», prometió Sordo. En este sentido, ambas organizaciones se colocaron al lado de la vicepresidenta Díaz de que el Gobierno vuelva a activar la norma desde cero y, al mismo tiempo, apruebe por real decreto el registro horario, puesto que este endurecimiento no necesita ser convalidado en el Congreso.