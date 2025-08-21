El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España

El Servicio Público de Empleo Estatal está buscando a administrativos para facilitarles un puesto de trabajo. A través de su portal Empléate, ha publicado recientemente ... 2.051 oportunidades laborales para estos perfiles. Los trabajos publicados son de todo tipo, tanto con contratos de jornada completa como parcial.

Las vacantes se reparten por gran parte del territorio nacional, con presencia destacada en ciudades como Toledo, Navarra, Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Guadalajara. En Málaga hay actualmente 56 ofertas publicadas.

Los perfiles demandados son variados, pero todos se enmarcan en el ámbito administrativo. Entre los puestos de trabajo más habituales destacan gestión documental; atención telefónica y al cliente y contabilidad y gestión financiera básica.

Las condiciones para acceder a estas vacantes varían según la empresa y el tipo de puesto, ya que algunas ofertas requieren dominio de idiomas como inglés u otras lenguas, formación académica que puede ir desde grados medios o superiores hasta titulaciones universitarias, y experiencia previa en el área administrativa, aunque también existen opciones para quienes no cuentan con trayectoria laboral.

Todas las ofertas se encuentran publicadas en la página oficial de Empléate, el portal de empleo del SEPE. Desde allí es posible filtrar por provincia, tipo de contrato, jornada laboral y otros criterios para encontrar el puesto que mejor se ajuste a cada perfil.