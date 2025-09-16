Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes

¿Buscas empleo? Si la respuesta es afirmativa debes saber que Mercadona busca en España y Portugal personal para sus supermercados, empleados de almacén o ... técnicos de mantenimiento, entre otros diferentes puestos.

La cadena de supermercados, que cuenta con un recién estrenado portal de empleo para agilizar procesos de selección, informa en su web de los diferentes perfiles ofertados, también en Málaga. De hecho, en la provincia malagueña, aunque no se especifica el número de vacantes, sí se buscan varios perfiles diferentes para trabajar en supermercados de Torremolinos, Marbella o Ronda.

En Torremolinos Mercadona busca el siguiente perfil para cubrir: Técnico/a de Mantenimiento para supermercado. «Buscamos personal que se ocupe de mantener nuestras instalaciones y maquinaria en perfecto estado», indica. Se trata de un tipo de contrato fijo de 40 horas a la semana en jornadas de cinco días y turno de mañana. En este caso se ofrece una retribución mensual bruta con progresión salarial de 1.685 a 2.280 euros.

por su parte, en Marbella, el puesto que se busca cubrir es el de personal de supermercado. En este caso la empresa ofrece varios perfiles de 40, 20 o 15 horas semanales con contrato fijo. En el caso de las 40 horas, en turnos rotativos de mañana y tarde, se ofrece una retribución mensual bruta con progresión salarial también de hasta 2.280 euros.

Los contratos de 20 horas semanales, en jornadas semanales de 5 ó 3 díass, según necesidad, serán en turnos fijos y/o rotativos con una retribución mensual bruta con progresión salarial de 843 a 1.140 euros. Por último, la oferta de 15 horas semanales en jornadas de dos días ofrece una retribución mensual bruta con progresión salarial de 632 a 855 euros.

En Ronda, el perfil que se ofrece es también el de Técnico/a de Mantenimiento para supermercado. Al igual que la oferta de Torremolinos el contrato sería fijo de 40 horas a la semana y una retribución mensual bruta con progresión salarial de hasta 2.280€

Proceso de selección

Con la nueva web y proceso de selección explica la cadena que cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona puede crear un perfil único que se mantiene activo en la plataforma. Con su currículum, conectando con LinkedIn o rellenando sus datos manualmente, pueden inscribirse e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u Oficinas).

«Esto permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante, se hayan inscrito o no previamente en alguna oferta activa», indican.Adicionalmente, el nuevo portal también permite al usuario consultar en todo momento el estado de sus candidaturas y conocer, a través de vídeos explicativos, cómo es el día a día de los diferentes puestos, ayudando así a que los futuros candidatos conozcan mejor cómo es trabajar en la empresa.