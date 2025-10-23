Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajadores en una industria R.C.

La insatisfacción laboral ya es la segunda causa de absentismo en España

Tras la enfermedad común, la desmotivación y la falta de estímulos en el trabajo se consolidan como factores clave en la pérdida de productividad

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:49

La desmotivación y la falta de estímulos en el puesto de trabajo se consolidan como factores clave en el absentismo. La insatisfacción laboral se ha ... convertido en un problema creciente dentro de las empresas españolas hasta tal punto que ya es la segunda causa por la que los trabajadores faltan al trabajo, solo por detrás de la enfermedad común. La falta de estímulos y la alta rotación de personal completan las principales razones de ausencia en el trabajo. Así lo reflejan los datos recogidos por Adecco Outsourcing, que reflejan un panorama donde la motivación y el clima laboral se han vuelto tan determinantes como la salud física en la continuidad de la actividad.

