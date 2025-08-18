El Gobierno recuerda el permiso retribuido al que tienen derecho los trabajadores por ola de calor

La ola de calor que azota a España desde el pasado 3 de agosto, y que parece que se extenderá aún por varios días, ha ... llevado al Ministerio de Trabajo a recordar un permiso retribuido que recoge el Estatuto de Trabajadores.

La ministra Yolanda Díaz señaló hace unos días que la exposición a altas temperaturas en el centro de trabajo no debe suponer un riesgo para la salud de las personas trabajadoras. «La temperatura de los locales y naves industriales estará comprendida entre 14 y 25 ºC y en oficinas entre 17 y 27 ºC», comunicó a través de la red social X.

Posteriormente, desde el Ministerio de Trabajo recordaron que, cuando se emite una alerta naranja o roja por clima adverso, se puede reducir o modificar la jornada al aire libre y, si no es posible acudir al centro, «también se conceden 4 días de permisos climáticos retribuidos».

A este permiso pueden recurrir tanto personas que trabajan al aire libre como aquellos trabajadores que para ir a su puesto deben exponerse a temperaturas extremas.

En el caso de agotarse los cuatro días, el permiso se puede prorrogar aunque, en ese caso, la empresa podría aplicar una suspensión temporal del contrato o reducir la jornada argumentando «fuerza mayor».

Esta medida se adoptó tras la DANA de finales de octubre de 2024, que dejó a numerosos trabajadores imposibilitados para acudir a sus puestos de trabajo a causa de cortes de tráfico, carreteras inundadas, zonas incomunicadas y otros peligros. El Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, modificó el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores para incorporar este nuevo permiso retribuido. Concretamente, especifica que pueden solicitarse «hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo», siempre que las restricciones o prohibiciones de desplazamiento las impongan las autoridades. También «cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso».