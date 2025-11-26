Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transformación Digital, Óscar López (derecha) conversa este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno del Congreso. EFE

El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%

Empleo público ·

Recibirán en diciembre un 2,5% retroactivo desde enero, hasta un 2% en 2026 -medio punto vinculado al alza de la inflación-, un 4,5% en 2027 y finalmente otro 2% en 2028

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

El salario de los funcionarios se descongelará después de once meses de bloqueo y subirá un 11% hasta 2028. El Gobierno arrancó el miércoles por ... la noche –tras otra reunión de varias horas, al igual que el lunes pasado- el sí de los sindicatos CSIF y UGT para firmar este mismo jueves (a las once de la mañana en la sede del ministerio) un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones laborales de más de 3,5 millones de empleados públicos, aunque CC OO aún medita si terminará aceptándolo o se abstendrá al mantener algunas reservas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  7. 7 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola
  10. 10 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%

El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%