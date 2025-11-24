Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de funcionarios. E. P.

Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Los sindicatos están muy cerca de dar su apoyo tras ofrecerles el Gobierno pagarles ya en diciembre un 2,5% de ese alza con carácter retroactivo desde enero

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

El Gobierno está muy cerca ya de cerrar un acuerdo con los sindicatos que supondrá una subida salarial del 11% para los funcionarios durante los ... próximos cuatro años, lo que implicará que los más de 3,5 millones de trabajadores públicos ganen unos 4.600 euros más en 2028. Así, el sueldo medio para un funcionario escalará hasta los 44.536 brutos al año, que, repartidos en las catorce pagas tradicionales, se traducirá en una nómina mensual de 3.181 euros, todo un récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  3. 3 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  8. 8

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  9. 9

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%