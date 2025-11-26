Díaz aparta a la CEOE de la negociación para la ley de prevención de riesgos laborales

Nuevo choque del Ministerio de Trabajo con la patronal. El departamento dirigido por Yolanda Díaz dio este miércoles por cerrada la negociación tripartita para la ... reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la negociará ahora sólo con CC OO y UGT tras la actitud «inasumible, inconsecuente y de rémora» que ha mostrado la CEOE en esta mesa. Así lo trasladó a la prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras mantener la que ha sido la última reunión de esta mesa tripartita después de casi veinte meses de negociación.

«El Gobierno está profundamente decepcionado y lo tengo que decir así. Es una decepción enorme por parte del equipo de este ministerio. Yo llevo ya algunos años al frente de esta mesa y no he visto nunca una actitud dilatoria, una actitud tan inconsecuente y una actitud básicamente de rémora, de no avanzar en lo que se está negociando», denunció Pérez Rey en referencia a la actitud de la patronal.

«La patronal española, lo que nos ha querido decir, es que quiere seguir negociando hasta ver si cae el Gobierno. Si no, no se puede explicar de otra manera. Ha puesto excusas inasumibles, porque buena parte de las cosas que han dicho las ha suscrito en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo con este Gobierno, sólo para postergar esta reforma y esperar que el Gobierno no la pueda hacer», afirmó Pérez Rey.

El 'número dos' de Trabajo subrayó que el diálogo social tiene que dar una respuesta a las más de 800 personas que pierden su vida al año trabajando. «Y, por tanto, esta actitud inconsecuente, inasumible y desleal con el diálogo social no puede pasar inadvertida. El Gobierno no amenaza con seguir gobernando, es que el Gobierno tiene que gobernar, y el Gobierno tiene que dar respuesta al enorme drama que la siniestralidad laboral es en nuestro país», recalcó.

Así, el secretario de Estado aseguró que Trabajo negociará sólo con los sindicatos un texto que «ya está muy avanzado» y que, por tanto, no debería tardar en cerrarse.

«Vamos a seguir adelante, vamos a hablar con los sindicatos para acercarnos a ellos, a un texto que podamos consensuar y un texto que dé respuesta a este enorme drama que es la enfermedad, los accidentes y perder la vida en el trabajo», argumentó.