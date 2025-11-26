Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo. EP

Díaz aparta a la CEOE de la negociación para la ley de prevención de riesgos laborales

Su ministerio carga contra la patronal: «No he visto nunca una actitud dilatoria, tan inconsecuente y básicamente de rémora»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

Nuevo choque del Ministerio de Trabajo con la patronal. El departamento dirigido por Yolanda Díaz dio este miércoles por cerrada la negociación tripartita para la ... reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la negociará ahora sólo con CC OO y UGT tras la actitud «inasumible, inconsecuente y de rémora» que ha mostrado la CEOE en esta mesa. Así lo trasladó a la prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras mantener la que ha sido la última reunión de esta mesa tripartita después de casi veinte meses de negociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  9. 9 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Díaz aparta a la CEOE de la negociación para la ley de prevención de riesgos laborales

Díaz aparta a la CEOE de la negociación para la ley de prevención de riesgos laborales