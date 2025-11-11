El Gobierno se compromete a acortar plazos para la toma de posesión de nuevos funcionarios

Después de meses de bloqueo, el Gobierno y los sindicatos dieron este martes un nuevo paso adelante en la negociación del nuevo marco plurianual de ... relaciones laborales que planteará una mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. Así, en la primera reunión dentro del calendario agendado la semana pasada, el Ministerio de Función Pública se comprometió ante CSIF, UGT y CC OO a agilizar y mejorar los procesos selectivos y acortar los plazos máximos entre la fecha en que se desarrolla una oposición hasta que el nuevo funcionario toma posesión de su nuevo puesto, según recoge el documento presentado en la mesa. Desde CSIF reclaman que en ningún caso este plazo pueda ser superior a un año, a semejanza de lo que ocurre con la educación (desde UGT extienden este margen hasta año y medio).

De igual manera, el departamento de Óscar López abrió la puerta a establecer itinerarios de carrera para los funcionarios en activo más ágiles, con formación homologada, que facilite la promoción interna y la retención de talento en las Administraciones Públicas. En este sentido, CSIF exige que se reserve un cupo de plazas del 50% en las diferentes ofertas de empleo público y regularlo por concurso de méritos.

Además, el Gobierno se mostró dispuesto a eliminar de forma progresiva la actual tasa de reposición vigente (el porcentaje de vacantes en la administración pública que pueden ser cubiertas por nuevo personal) y sustituirla por un mecanismo alternativo de planificación de efectivos, basado en criterios objetivos y previsiones de personal que pueda ser utilizado para el cálculo y aprobación de las ofertas de empleo público correspondientes, una propuesta que desde el sindicato liderado por Miguel Borra consideran todavía «insuficiente» para acabar con el abuso de la temporalidad.

Cabe recordar, no obstante, que eliminar la tasa de reposición se trata de una vieja promesa del actual Ejecutivo que dejó sin cumplir el anterior ministro, José Luis Escrivá.

Revisión de complementos

Asimismo, el Gobierno impulsará la revisión de los complementos de residencia e insularidad para cubrir puestos de difícil cobertura por el coste de la vida. CSIF reclama también que las indemnizaciones por razón de servicio sean iguales para todos los empleados públicos y que no varíen en función de la categoría.