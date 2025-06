Garamendi critica la actuación del Gobierno en la opa: «Para hacer esto, lo podría haber hecho hace un año»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró este jueves especialmente crítico con la reciente decisión del Consejo de Ministros de aprobar la opa ... de BBVA sobre Banco Sabadell con la condiciones de que no se fusionen durante un mínimo de al menos tres años. «Sin entrar en la operación, sí creo que lo que no podemos estar es 14 meses en medio de esta inestabilidad; si el Gobierno iba a plantear esto, lo podría haber hecho hace un año», advirtió el presidente de la patronal.

«Nunca entenderé la consulta popular. El Ministerio de Economía puede preguntar a quien quiera, pero plantear una consulta pública genera un motivo de falta de confianza e inestabilidad», añadió durante su intervención en los cursos financieros que organiza la UIMP y la Apie en Santander.

A juicio de Garamendi, los planteamientos realizados por el Gobierno en el documento de 25 páginas donde expone los motivos de su decisión «podían haberlos hecho desde el principio», considerando que la extensión de los plazos de la operación, que va camino de cumplir 14 meses frente a los 6 meses estimados inicialmente, suponen un agravio para los dueños de la compañía, que son los accionistas.

Garamendi, que certificó que «ninguno de los dos consejeros delegados -en referencia a Torres y Oliu- nos han pedido nada», crirticó también la politización de este proceso, así como de otros empresariales en los últimos años. «La hiperregulación no nos gusta y la intervención política tampoco», advirtió, insistiendo en que la debilidad institucional afecta también a la llegada de inversiones al país. «A mí me toca recibir a muchos fondos extranjeros y la gente de fuera estas cosas las miran». «En España, nos guste o no, se están politizando muchas cosas», insistió.

Garamendi también criticó los casos de corrupción que estamos viviendo estos días, «de forma oída y grabada». «Vemos cómo se expresan y cómo les gusta el dinero o no, cómo se refieren a las mujeres como si fueran ganado; nos produce repugnancia a la mayoría de la sociedad», expresó.

En este punto, indicó que España vive un momento «muy delicado» donde las empresas «no estamos viendo motivo de confianza para invertir por falta de seguridad jurídica, , porque vemos que políticamente el país está en un momento inestable y evidentemente estamos para sumar y que este país vaya a más».