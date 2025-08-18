Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha

El Estatuto de los Trabajadores aclara todos los supuestos

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:14

Cuidado de un familiar, estudios u otro proyecto profesional son algunos de los motivos que empujan a muchos trabajadores, con una antigüedad mínima en la ... empresa de un año, a pedir una excedencia voluntaria. Nadie le garantiza volver a su mismo puesto de trabajo, pero sí tiene un derecho preferente al reingreso cuando haya una plaza libre en su misma categoría. «El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa», recoge el artículo 46.5 del Estatuto de los Trabajadores.

