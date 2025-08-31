Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajadora de la factoría de Horse en Valladolid. EFE

La cuesta de septiembre más cara impacta en las expectativas laborales de los españoles

Más del 40% de los trabajadores ha cambiado de empleo o planea hacerlo pronto en busca de un mejor salario o por la conciliación

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:06

La mayoría de españoles terminan hoy sus vacaciones veraniegas, las más caras desde que tienen recuerdo. También la vivienda está en máximos históricos, con precios ... récord tanto de compra como de alquiler en todas las comunidades autónomas. Y la vuelta al cole de septiembre es uno de los motivos de preocupación de miles de familias a pocos días de que millones de niños retomen las clases en nuestro país. Los sueldos también están subiendo, al menos los pactados por convenio colectivo: crecieron de media un 3,4% hasta julio, según las cifras del Ministerio de Trabajo, lo que supone una ganancia de siete décimas respecto a la inflación de ese mes para 8,6 millones de trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

