Aumenta el paro en Málaga, la segunda provincia donde más crece el empleo en España

Se llama 'efecto desánimo' a un fenómeno que ocurre siempre en las crisis económicas: como no hay esperanzas de encontrar trabajo, la gente deja de ... buscar y el paro acaba bajando, no porque se haya creado empleo sino porque cae la población activa. El efecto contrario no se llama 'efecto ánimo', como cabría suponer, sino 'efecto inscripción': cuando una economía está boyante y hay buenas perspectivas de encontrar trabajo, la población activa aumenta y eso puede acabar provocando que el paro no se reduzca al mismo ritmo que crece el empleo, o incluso que suba. Este efecto es el que viene experimentando Málaga durante la última década: un fuerte crecimiento del empleo acompañado de un aumento casi ininterrumpido de la población activa (en buena parte, alimentado por la llegada de mano de obra de otras provincias y países) que explica por qué el número de parados sigue por encima de los 100.000.

La Encuesta de Población Activa refleja un 'efecto inscripción' de libro en el primer trimestre de 2025 en Málaga: la provincia se libró de la caída de la ocupación registrada tanto a nivel nacional como en el conjunto de Andalucía y siguió creando empleo a buen ritmo: 16.8000 ocupados más respecto al trimestre anterior (el cuarto de 2024). De hecho, fue la segunda provincia que más empleo creó de toda España en términos absolutos durante el arranque del año, por detrás de Vizcaya, y se sitúa ya con 760.000 trabajadores en activo, cifra récord para un primer trimestre. Noticia relacionada El paro se dispara al 11,4% al sumar 193.700 personas, el mayor alza desde la burbuja Pese a este crecimiento del empleo, la EPA del primer trimestre detecta en Málaga 131.900 parados en el primer trimestre, que son 23.200 más que en el trimestre anterior. Esta subida del paro también es de las más intensas de España: sólo Baleares, Barcelona y Madrid están por encima. La tasa de paro sube desde el 12,76% al 14,79%. La explicación de esta aparente paradoja es la fuerte subida de la población activa: nada menos que 40.000 personas sumó el mercado laboral malagueño en un solo trimestre. Todo un desembarco de mano de obra que se reparte de la siguiente manera: casi 17.000 personas tenían trabajo y 23.000 estaban buscándolo en el momento de responder a la Encuesta de Población Activa. Este aumento de la población activa se nutre de diferentes colectivos: por un lado, la población afincada en Málaga aumentó en algo más de 6.000 personas en el primer trimestre. Y por otro, se redujo la población inactiva en casi todas sus modalidades: estudiantes (-5.800), jubilados o pensionistas (-25.600) y personas dedicadas a las labores del hogar (-10.300). Balance anual positivo: crece el empleo y baja el paro Hasta aquí, el análisis más coyuntural de la EPA, el que se limita a la comparación entre un trimestre y el siguiente, con todos los condicionantes estacionales que eso conlleva. Por ejemplo, este año la Semana Santa no ha entrado en el primer trimestre; si lo hubiera hecho probablemente el crecimiento del empleo habría sido mayor. El balance anual de la EPA, es decir, el que se desprende de comparar el primer trimestre de 2025 con el primer trimestre de 2024, es positivo sin matices para Málaga: crece la población activa (+24.200), crece el empleo (+38.300) y baja el paro (-14.100). Especialmente llamativo es el aumento de la ocupación, con esos cerca de 40.000 ocupados más que sitúan a Málaga como segunda provincia del ranking nacional, por detrás de Madrid.

