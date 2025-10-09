Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Interinos durante la manifestación esta semana en Madrid. EFE

El abogado general de la UE regaña a España por no tener ni medidas ni sanciones «efectivas» contra el abuso de los interinos

En sus conclusiones, no obliga al Gobierno a convertir en fijos a estos trabajadores temporales y lo deja en manos del Supremo

José A. González

José A. González

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:14

Comenta

«En el ordenamiento jurídico español no parecen existir medidas efectivas que permitan sancionar debidamente el abuso». Con esta frase, el abogado general de la ... Unión Europea reprende a España, una vez más, por el abuso de trabajadores interinos en la Administración. Al mismo tiempo, el letrado lituano Rimvydas Norkus se alinea con las sentencias del Tribunal Supremo que rechazan la conversión de estos empleados temporales en fijos y acepta el principio constitucional español de igualdad, mérito y capacidad: no choca con el derecho comunitario, especifica. Sin embargo, advierte que no basta con invocarla, sino que el Ejecutivo debe tomar medidas.

