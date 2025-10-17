Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de BBVA, Carlos Torres, en la rueda de prensa de esta mañana. BBVA

Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»

El presidente de la entidad «asume» el resultado, recuerda que no se podía hacer la operación a «cualquier precio» y reclama una revisión de la legislación de opas

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:40

Comenta

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha sido categórico a penas doce horas después de que se conociera el fracaso de su opa sobre el Sabadell ... : «no es motivo para dimitir». Lo ha señalado en una rueda de prensa este viernes en la que ha valorado la situación tras el rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de adquisición de BBVA. Torres ha señalado que se siente «plenamente respaldado por el consejo de administración y la junta de accionistas» del banco.

