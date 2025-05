La Reserva Federal se resiste a bajar los tipos de interés

En medio del caos comercial de Donald Trump, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, promete mantener el timón firme. Pese a las presiones ... públicas del inquilino de la Casa Blanca, ayer el comité que preside decidió mantener los tipos de interés en el rango actual del 4,25% al 4,5%, ignorando la presión que desde hace semanas ejerce Trump para que los recorte.

«El Comité presta atención a los riesgos en ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos, tanto de un mayor desempleo como de una mayor inflación han aumentado», advirtió ayer en un comunicado.

Powell, decidido a blindar la independencia de la institución, ha dicho anteriormente que «la Fed no responde a ciclos electorales ni a amenazas políticas». La sola idea de que Trump pudiera sustituir a este republicano, nombrado por él mismo en 2018, había agitado a los mercados, que ayer reaccionaron con alivio a la estabilidad ofrecida. Por algo el presidente ha tenido que aclarar que no tiene «intención de despedirlo», aunque no le agrade.

Trump le ha acusado en Truth Social de recortar las tasas de interés «siempre demasiado tarde». Su impaciencia por activar la economía con herramientas financieras que escapan a su control, responde al miedo de que los aranceles provoquen un parón, pero se enfrenta a la cautela de este órgano independiente. Y es que los datos económicos no ofrecen suficientes garantías para empezar a bajar los tipos de interés. Con el mes de marzo la inflación anual fue del 2,8%, aún a cierta distancia del objetivo del 2% que persigue la Reserva Federal. La tasa de desempleo «se ha estabilizado en un nivel bajo en los últimos meses», reconoció en su comunicado de ayer, con un 4,2%, pero está un 0.3% al alza, comparada con el mismo mes del año anterior. El gran nubarrón es el del crecimiento económico, que se contrajo un 0,3% en el primer trimestre del año, aunque en su análisis la Fed sostiene que «la actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo sólido», de acuerdo a otros indicadores. En la ecuación hay que sumar los efectos imprevisibles de la caótica política arancelaria de Trump con China, Canadá, Europa y una traca de países, lo que podría avivar una nueva ola inflacionaria. El fantasma de la recesión cobra fuerza, pero tampoco se trata de tomar medidas anticipadas para conjurarlo.

La imprevisibilidad de Trump se ha convertido en la principal razón para no bajar los tipos de interés. En estos siete años Powell se ha caracterizado por la prudencia, al frente de un comité más inclinado a 'ver y esperar' que a tomar decisiones anticipadas. En esa línea, ha optado por mantener los tipos estables, mientras evalúa el impacto de las políticas comerciales y las condiciones económicas internas. Si el mercado laboral resiente las políticas actuales, podría responder con tasas de interés más bajas para proteger la actividad económica mientras se recupera el empleo. A la vez, si los aranceles de Trump se traducen en un incremento de los precios, tendrá que responder con una subida de tipos de interés para controlar la inflación, que «sigue algo elevada», advirtió en el comunicado de ayer.

Para irritación de Trump, otros países ya están haciendo lo que él persigue, más concretamente China. Las autoridades asiáticas anunciaron ayer medidas de estímulo económico que incluían tipos de interés más bajos y mayor liquidez, poco antes de reunirse esta misma semana en Ginebra con el secretario de Comercio estadounidense, Scott Bessent, y su jefe de negociaciones comerciales, Jamieson Greer. El Banco Central Europeo también ha reducido sus tipos de interés al 2,25% en un intento por estimular la economía frente a la incertidumbre causada por las políticas arancelarias de EE.UU. En América Latina, el Banco de la República de Colombia recortó su tasa de interés en 25 puntos básicos, situándola en 9,25%, en un intento de apoyar el crecimiento económico en medio de presiones inflacionarias moderadas.

«Al evaluar la postura adecuada de la política monetaria, el Comité continuará supervisando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas», ha prometido la Reserva Federal tras su reunión de ayer. «Si surgieran riesgos que pudieran obstaculizar el logro de sus objetivos, el Comité estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria».