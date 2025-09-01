Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió este lunes la gestión del transporte ferroviario español tras las críticas por el aumento de ... incidencias durante el verano. Según sus declaraciones, sólo Suiza supera a Renfe en materia de puntualidad dentro del ámbito europeo. Sin embargo, reconoce una «tormenta perfecta» en la calidad de los trenes que prevé revertir con inversiones récord. Así lo ha confirmó hoy en una entrevista en Radio Nacional de España.

En apenas doce meses, el titular de Transportes ha pasado de defender que «el tren vive en España el mejor momento de su historia» -como declaró en una comparecencia en el Senado el verano pasado por las innumerables incidencias en las diferentes líneas de Alta Velocidad y Cercanías en varios puntos del país- a admitir la situación en la que se encuentra el parque ferroviario, con trenes antiguos que se han quedado obsoletos y otros que son nuevos pero que tienen unas fallos «excesivos».

El Gobierno ya trabaja en solucionar esa coyuntura con inversiones récord, tanto en la compra de nuevo material rodante como en obras en las vías, alcanzado solo el año pasado 4.500 millones de euros de contratos ejecutados, según avanzó el ministro.

Fallos e incidencias

A su juicio, el motivo de las incidencias que se están dando en la red ferroviaria en los últimos meses responde principalmente a tres razones: el mayor número de trenes en circulación, lo que satura la red; los continuos fallos de los trenes, y la mayor cantidad de obras en las vías, lo que impacta directamente en el servicio. Por otro lado, las incidencias ajenas a la red, como los incendios, que este verano han supuesto el 23% del total, frente al 7% del año pasado, también contribuyeron a estas incidencias.

«Cuando se habla de la década de los 90, estábamos en el millón de usuarios y había solo seis trenes por día entre Madrid y Sevilla. Hoy, con casi 50 millones de viajeros, en algunos puntos pasan 289 trenes al día. Si se para un tren, hay otros diez detrás y otros diez en el otro lado en una franja de 45 minutos. En los años 90 se paraba un tren y había tres horas de margen. Ahora no», detalló.

En cuanto a los continuos fallos, Puente incidió en que los nuevos trenes de la serie 106 de Talgo (conocidos como Avril) «no han dado el resultado esperado», y esos son los únicos trenes nuevos que han entrado en operación desde 2008, tras los recortes económicos que se llevaron a cabo tras la crisis financiera. Precisamente, el ministro anunció la semana pasada que viajará a Alemania para buscar trenes de Siemens por los fallos de Talgo que llevó a Renfe a cancelar su oferta 'low cost' de la línea Madrid-Barcelona.

En lo referente a las obras en la infraestructura, justificó que en Alemania, donde la mitad de los trenes llegan con más de 15 minutos de retraso, en contraste con el 20% en España, cortan las líneas -como la de Berlín-Hamburgo- mientras hacen obras, mientras que en España se compaginan con el servicio, lo que da lugar a mayores incidencias.