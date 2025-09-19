Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciudadanos de compras en Madrid. Reuters

El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares

El INE revisa al alza su estimación, pero recorta en dos décimas, al 2,5%, la de 2023

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:05

La economía española se ha convertido desde hace tiempo en el motor de los países más avanzados. Y el año pasado lo hizo con más ... potencia de lo estimado inicialmente. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado en tres décimas, del 3,2% al 3,5%, su previsión de PIB de 2024, gracias al tirón de la formación bruta de capital (que viene a medir la inversión empresarial en activos fijos) y también al mayor gasto en consumo de los hogares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  8. 8 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  9. 9 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  10. 10 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares

El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares