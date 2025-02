El Gobierno se cita en septiembre con patronal y sindicatos para debatir sobre las pensiones

Los sindicatos responden al informe del Banco de España sobre las pensiones

La convocatoria del ministro José Luis Escrivá a los agentes sociales ha trascendido un día después de que el Banco de España publicara su informe sobre el sistema público de pensiones. Una de las conclusiones de este documento pasa porque por cada euro aportado por cada cotizante, obtiene 1,74 euros de pensión. Y éste es un extremo que ha ocasionado un gran resquemor entre los sindicatos. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, explica que el sistema español no es de capitalización, sino que se trata de un sistema de aseguramiento colectivo y universal. Bravo afirma que el ejercicio realizado por el Banco de España se realizado bajo la hipótesis de que el sistema fuera individual y de capitalización. Además, añade, el organizmo obvia que si bien hay cotizantes que reciben más de lo que han aportado, también hay otros que reciben menos.

Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, afirma que el documento elaborado por el Banco de España desliza la necesidad de recortar las pensiones para mejorar su sostenibilidad, cuando cree que otra solución posible que no se menciona es la creación de empleo o la reindustrialización. Barrera insiste también en que el recorte de las pensiones traería consigo efectos económicos negativos derivados de la caída del consumo. Además, lamenta que el Banco de España no incluya en su evaluación la rentabilidad social del sistema de pensiones: «El Sistema Público de Pensiones es un sistema de reparto, no busca una rentabilidad económica pura y dura, sino social. Sin embargo, el Banco de España, en su informe, parece olvidarse de esto y lo trata como un activo financiero, obviando que las pensiones públicas de un país son la política más social que existe, pues es el salario cuando ya no se puede trabajar», se queja Barrera.