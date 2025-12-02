La OCDE insta a España a recortar las ayudas temporales y enfocarse en reducir el déficit

Las buenas cifras macroeconómicas que está registrando España son evidentes. La previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) es muy positiva y la ... OCDE calcula que la economía española crecerá un 2,9% este año y un 2,2% el que viene. Sin embargo, la organización con sede en París insta a España a utilizar esta buena evolución del PIB, pero también del mercado laboral y de los fondos europeos, para dar un empujón a la reducción del déficit público previsto por el Gobierno.

La OCDE ya había diseccionado en detalle la economía española en su último documento publicado el pasado miércoles, pero el 'Economic Outlook' lanzado este martes va un paso más allá en el plano de la consolidación fiscal con un mensaje más rotundo: España encara 2025 con un crecimiento todavía sólido y un mercado laboral dinámico, pero debería aprovechar esta ventana de bonanza para acelerar la reducción del déficit y reconstruir margen fiscal frente a futuras crisis.

En cifras, el organismo calcula que la economía crezca a muy buen ritmo, un 2,9% este año y un 2,2% el que viene, exactamente lo mismo que prevé el Gobierno en su último cuadro macroeconómico actualizado hace solo unos días. Pero la reducción del déficit no será tan rápida. La OCDE prevé que el desajuste presupuestario cierre el año en el -2,5%, pero que solo consiga recortar dos décimas (hasta el -2,3%) en los dos años siguientes. Mientras que el Ejecutivo considera que se reducirá ya al -2,1% el año que viene y que cerrarán en el -1,8% en 2027. Algo muy difícil de creer, según la OCDE.

Y la reducción del déficit va ligada, en parte, a la retirada de gran parte de las medidas temporadas aplicadas durante la crisis de la inflación. El organismo considera que, con un crecimiento todavía robusto, la brecha de producción casi cerrada y los fondos europeos aún empujando, «hay margen» para acelerar la reducción del déficit y reconstruir el colchón fiscal.

Aumento del gasto en defensa

La reducción del déficit llega con recorte de gasto público, pero hay áreas donde se seguirá gastando más que antes. Es el caso de la defensa, un área donde el Gobierno ya ha anunciado que se aumentará el presupuesto hasta suponer el 2% del PIB entre este año y el que viene, unos 10.500 millones de euros extra para las apretadas cuentas públicas. Otro de los gastos extra es el transporte público, donde el Gobierno sigue invirtiendo este año para subvencionar tanto el estatal (Renfe) como parte del autonómico y local (metro y autobuses). Pese a estos gastos públicos, la OCDE considera que el déficit irá reduciéndose en España, por lo que le advierte de la ventana de oportunidad tan positiva para poder recortarlo más y llegar a la consolidación fiscal más desahogado.

Hace solo unos días Bruselas llamaba la atención a España por «estar en riesgo de no cumplir con el techo de gasto neto» que marcan las reglas fiscales europeas, una situación en la que también se encuentran Croacia, Lituania y Eslovenia. La Comisión Europea apunta a que el aumento del gasto primario en 2026 estará por encima del límite recomendado del 3,5% pactado, un desvío de unos 5.000 millones de euros, por lo que anunció que pondría el foco en nuestro país en el corto y medio plazo.