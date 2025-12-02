Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gran comercio en la Gran Vía de Madrid. EFE

La OCDE insta a España a recortar las ayudas temporales y enfocarse en reducir el déficit

El organismo anima al Gobierno a aprovechar el tirón del empleo y los fondos europeos para acelerar la consolidación fiscal y sanear las cuentas públicas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:00

Comenta

Las buenas cifras macroeconómicas que está registrando España son evidentes. La previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) es muy positiva y la ... OCDE calcula que la economía española crecerá un 2,9% este año y un 2,2% el que viene. Sin embargo, la organización con sede en París insta a España a utilizar esta buena evolución del PIB, pero también del mercado laboral y de los fondos europeos, para dar un empujón a la reducción del déficit público previsto por el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  6. 6 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  7. 7 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  8. 8 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La OCDE insta a España a recortar las ayudas temporales y enfocarse en reducir el déficit

La OCDE insta a España a recortar las ayudas temporales y enfocarse en reducir el déficit