Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Efe

El Gobierno elevará al 2,9% la previsión de crecimiento para este año

El Ejecutivo presentará mañana un nuevo cuadro macroeconómico con esta previsión que mejora en dos décimas la realizada en septiembre

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

Solo dos meses después de mejorar las previsiones de crecimiento económico una décima, hasta el 2,7%, el Gobierno volverá elevarlas hasta el 2,9% ... en el nuevo cuadro macroeconómico que aprobará mañana tras el Consejo de Ministros. Una nueva subida que, según indican fuentes de Economía, corresponde a la evolución de las nuevas estadísticas conocidas del INE y que apuntan a que los niveles de actividad, empleo y consumo siguen ganando tracción en la economía española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  5. 5 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  8. 8 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  9. 9 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  10. 10 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno elevará al 2,9% la previsión de crecimiento para este año

El Gobierno elevará al 2,9% la previsión de crecimiento para este año