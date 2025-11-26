Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un grupo de jubilados, en un parque de Madrid. Óscar Chamorro

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

Detalla de que el coste del envejecimiento se disparará hasta 2050 porque el gasto social crece más rápido que las contribuciones a la Seguridad Social

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

España disfruta en la actualidad de un crecimiento económico por encima de la media europea, pero la OCDE lanza una advertencia clara: el sistema de ... pensiones no está blindado si el país no afronta nuevas reformas y depende únicamente del crecimiento inercial con un coste por envejecimiento en aumento. El organismo, de visita en Madrid, recuerda que España ofrece unas pensiones «relativamente generosas» y ha aprobado cambios recientes, pero el reloj demográfico corre en contra, es decir, habrá muchos más jubilados y menos trabajadores cotizando, y eso tensionará las cuentas públicas durante décadas.

