Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torre de red eléctrica en Bilbao efe

Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado

Este cuello de botella se ha traducido en una pérdida de inversiones de 60.000 millones por no poder atenderse las peticiones de conexión de la industria electrointensiva y los centros de datos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:01

El 83,4% de las redes está completamente saturado en España. Esta es la fotografía que arroja el mapa de la capacidad disponible en esta ... infraestructura y que ha revelado este martes Aelec, la patronal que representa los intereses de Iberdrola y Endesa entre otras compañías, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda en esos nudos», ha informado la asociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  7. 7 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  8. 8 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  9. 9

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  10. 10 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado

Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado