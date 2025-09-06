Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad

Los magistrados desestiman el recurso de apelación de la mujer y ratifican que procede la venta del inmueble o su adjudicación a uno de los progenitores, con la correspondiente compensación económica al otro

Susana Zamora

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:16

La sentencia de divorcio de la pareja -con dos hijas, una mayor de edad y otra de 16 años- en el año 2012 acordó atribuir ... el derecho de uso de la vivienda familiar a la madre y a las hijas sin más precisiones. Pero el padre solicitó la extinción de éste, obteniendo una resolución favorable en 2023.

